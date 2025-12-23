  • Home>
  फटे होंठों से हैं परेशान? बस ये 2 मिनट का रूटीन देगा आपको 'परफेक्ट पाउट'!

फटे होंठों से हैं परेशान? बस ये 2 मिनट का रूटीन देगा आपको ‘परफेक्ट पाउट’!

अपने होंठों को हेल्दी और चमकदार बनाए रखना अब और भी आसान है. यहाँ कुछ जरूरी बातें दी गई हैं जो आपके ‘परफेक्ट पाउट’ में मदद करेंगी:


By: Shivani Singh | Published: December 23, 2025 4:27:50 PM IST

फटे होंठों से हैं परेशान? बस ये 2 मिनट का रूटीन देगा आपको 'परफेक्ट पाउट'!
1/8

लिप केयर क्यों ज़रूरी है?

होंठों की त्वचा चेहरे के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी पतली होती है, जिससे ये बहुत जल्दी नमी खो देते हैं. उचित देखभाल के अभाव में होंठ रूखे और फटे हुए नज़र आने लगते हैं. सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उन्हें हर दिन कोमल और स्वस्थ बनाए रखता है.

2/8

अपने होंठों को समझें

हर किसी के होंठ अलग होते हैं. चाहे आपके होंठ रूखे (Dry) हों, संवेदनशील (Sensitive) हों या सामान्य (Normal), अपनी त्वचा के प्रकार को समझना सही प्रोडक्ट चुनने की पहली सीढ़ी है.

3/8

इन खास इंग्रीडिएंट्स को चुनें

हमेशा ऐसे लिप प्रोडक्ट्स चुनें जिनमें शिया बटर, बीज़वैक्स (Beeswax) और विटामिन E जैसे तत्व हों. ये होंठों की गहराई से मरम्मत (Repair) करते हैं और लंबे समय तक नमी को लॉक रखते हैं.

4/8

इन चीजों से बचें (बचने वाले इंग्रीडिएंट्स)

सावधान रहें! कुछ तत्व होंठों को फायदा पहुँचाने के बजाय सुखा सकते हैं. तेज़ खुशबू (Fragrance), मेंथॉल, कपूर (Camphor) और अल्कोहल युक्त प्रोडक्ट्स से बचें, क्योंकि ये जलन पैदा कर सकते हैं.

5/8

सही लिप बाम का चुनाव

दिन के लिए: SPF युक्त लिप बाम चुनें जो धूप से सुरक्षा दे.

रात के लिए: गाढ़े (Thick) और रिच फ़ॉर्मूले वाले बाम का उपयोग करें ताकि रात भर गहरी हाइड्रेशन मिले.

6/8

एक्सफोलिएशन में सावधानी

होंठों को स्क्रब करने से डेड स्किन निकल जाती है, लेकिन इसे ज़रूरत से ज़्यादा न करें. सप्ताह में सिर्फ एक या दो बार हल्का एक्सफोलिएशन ही काफी है.

7/8

डेली रूटीन में शामिल करें

बेहतर परिणामों के लिए अपनी दिनचर्या के अनुसार प्रोडक्ट्स बदलें. दिन में हल्का बाम और रात में सोते समय पोषण से भरपूर (Rich) प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें.

8/8

हेल्दी आदतें अपनाएं

सिर्फ प्रोडक्ट्स ही काफी नहीं हैं; पर्याप्त पानी पिएं, बार-बार होंठों को जीभ से चाटने की आदत छोड़ें और नियमित रूप से लिप बाम लगाएं. ये छोटी आदतें आपके होंठों को हमेशा पोषित रखेंगी.

Tags:
how to take care of lipshow to take care of lips in winterlip care tipslip care tips at home
