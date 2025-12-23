फटे होंठों से हैं परेशान? बस ये 2 मिनट का रूटीन देगा आपको ‘परफेक्ट पाउट’!

लिप केयर क्यों ज़रूरी है?

होंठों की त्वचा चेहरे के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी पतली होती है, जिससे ये बहुत जल्दी नमी खो देते हैं. उचित देखभाल के अभाव में होंठ रूखे और फटे हुए नज़र आने लगते हैं. सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उन्हें हर दिन कोमल और स्वस्थ बनाए रखता है.