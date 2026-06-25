कार का AC ऑन करते ही आने लगती है बदबू? इन 5 आसान उपायों से मिनटों में मिलेगा छुटकारा, दूर जाएगी गंध
Car ac smell: गर्मियों में कार का AC चलाना बेहद जरूरी हो जाता है. चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए बिना ऐसी चलाए कार ड्राइव कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप कार का AC ऑन करते हैं, उसमें से फफूंदी या सीलन जैसी बदबू आने लगती है. यह न केवल सफर का मजा खराब करती है, बल्कि लंबे समय तक ऐसी हवा में बैठना स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं माना जाता.
इसलिए अगर आपकी कार में भी ऐसा कुछ होता है तो हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से आसानी से राहत पा सकते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.
ब्लोअर चलाएं
अगर आपके कार के ऐसी से भी बदबू आती है तो ऐसे में आपको गाड़ी का इंजन और ऐसी बंद करने से पहले ब्लोअर चलाना चाहिए. 2 से 3 मिनट तक इसे चलाने से इवेपोरेटर की नमी सूख जाती है और फंगस बनने की आशंका कम हो. इससे बदबू नहीं आएगी.
AC वेंट्स की सफाई करें
AC में से बदबू आने पर आपको कार के AC वेंट्स को साफ करना चाहिए. कई बार यह गंदा बहोने पर भी बदबू आ सकती है. इसे साफ करने के लिए आप माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बदबू की आशंका कम हो जाती है.
AC की कराएं जांच
अगर आपके ऐसी वेंट्स से लगातार बदबू आ रही है तो ऐसे में आपको ऐसी वेंट्स की जांच करानी चाहिए. इसके लिए सर्विस सेंटर में AC सिस्टम की जांच कराएं. अगर बदबू लगातार बनी हुई है तो AC की प्रोफेशनल सर्विस कराना फायदेमंद रहेगा.
स्प्रे का करें इस्तेमाल
अगर आपके ऐसी से बदबू आती है तो ऐसे में आप AC डिसइन्फेक्टेंट स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं. बाजार में मिलने वाले AC सैनिटाइजर स्प्रे बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करने में मदद करते हैं.
क्यों आती है ऐसी में से बदबू?
अगर आपकी कार के ऐसाी में से बदबू आ रही है तो ऐसे में केबिन एयर फिल्टर का गंदा होना, ऐसी वेंट्स में धूल जमा होने और ऐसी इवेपोरेटर पर नमी जमा हो जाना भी इसके पीछे का एक कारण माना जाता है.