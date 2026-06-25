कार का AC ऑन करते ही आने लगती है बदबू? इन 5 आसान उपायों से मिनटों में मिलेगा छुटकारा, दूर जाएगी गंध

Car ac smell: गर्मियों में कार का AC चलाना बेहद जरूरी हो जाता है. चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए बिना ऐसी चलाए कार ड्राइव कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप कार का AC ऑन करते हैं, उसमें से फफूंदी या सीलन जैसी बदबू आने लगती है. यह न केवल सफर का मजा खराब करती है, बल्कि लंबे समय तक ऐसी हवा में बैठना स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं माना जाता.

इसलिए अगर आपकी कार में भी ऐसा कुछ होता है तो हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से आसानी से राहत पा सकते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.