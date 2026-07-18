ECLG Scheme: अब बिजनेस लोन लेना हुआ पहले से आसान! इस सरकारी स्कीम में सरकार देती है गारंटी, जानें कौन उठा सकता है फायदा

ECLG Scheme: अक्सर लोग बिजनेस शुरु करने के लिए लोन लेते हैं. कुछ लोगों को लोन मिल जाता है तो कुछ को कई बार नहीं भी मिल पाता है. किसी भी छोटे या मध्यम कारोबार (MSME) के लिए पूंजी सबसे बड़ी जरूरत होती है. कई बार अच्छा बिजनेस आइडिया होने के बावजूद पर्याप्त राशि की कमी के कारण बिजनेस का विस्तार रुक जाता है.