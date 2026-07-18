ECLG Scheme: अब बिजनेस लोन लेना हुआ पहले से आसान! इस सरकारी स्कीम में सरकार देती है गारंटी, जानें कौन उठा सकता है फायदा
ECLG Scheme: अक्सर लोग बिजनेस शुरु करने के लिए लोन लेते हैं. कुछ लोगों को लोन मिल जाता है तो कुछ को कई बार नहीं भी मिल पाता है. किसी भी छोटे या मध्यम कारोबार (MSME) के लिए पूंजी सबसे बड़ी जरूरत होती है. कई बार अच्छा बिजनेस आइडिया होने के बावजूद पर्याप्त राशि की कमी के कारण बिजनेस का विस्तार रुक जाता है.
क्या है ECLG Scheme?
Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) एक सरकारी गारंटी आधारित योजना है, जिसके तहत बिजनेस करने वालों को लोन दिया जाता है. इस स्की के तहत आपको कोई गारंटर ढूंढने की जरूरत नहीं है बल्कि, सरकार ही आपकी गारंटी लेगी.
क्या है इस योजना का उद्देश्य
ECLG योजना का उद्देश्य MSME और अन्य पात्र व्यवसायों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है. अगर आपके बिजनेस में नगदी की समस्या है तो ऐसे में इस योजना से वह दूर होगी और रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी.
ECLG Scheme की क्या है खासियत?
ECLG Scheme में बिजनेस करने वाले लोगों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाने के साथ ही बैंक और अन्य पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोन उपलब्ध कराना है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार आपकी गारंटी लेगी.
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको बैंक से अपनी पात्रता की पुष्टि करानी होगी साथ ही साथ जरूरी दस्तावेजों को पहले से ही तैयार रखना होगा. इसके साथ-साथ लोन की शर्तों का भी ध्यान रखने की जरूरत होगी.
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. इसके लिए आपको आधार, पैन कार्ड, बिजनेस से जुड़े अन्य दस्तावेज, कुछ समय की बैंक स्टेटमेंट, KYC दस्तावेज के साथ ही साथ GST संबंधी दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ती है.