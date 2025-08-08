  • Home>
  त्योहारों में पेट की गैस और भारीपन का सस्ता इलाज – हर किचन में मिलेंगे ये 5 रामबाण नुस्खे

त्योहारों में पेट की गैस और भारीपन का सस्ता इलाज – हर किचन में मिलेंगे ये 5 रामबाण नुस्खे

त्योहारों में मिठाई और तले-भुने पकवान खाने से गैस, ब्लोटिंग और पेट भारीपन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं, ऐसे समय में महंगी दवाइयों की बजाय आपकी रसोई में मौजूद देसी नुस्खे फौरन राहत दिला सकते हैं ,इन नुस्खों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये नेचुरल, सस्ते और बिना किसी साइड इफेक्ट के होते हैं। त्योहारों में पेट की परेशानी हो तो इन उपायों को जरूर आजमाएं।

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 8, 2025 23:05:37 IST
1/6

अजवाइन और काला नमक

त्योहारों में हैवी खाने के बाद पेट फूलने या गैस बनने की समस्या आम हो जाती है। ऐसे में अजवाइन और काला नमक का मिश्रण बहुत कारगर होता है। अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व पाया जाता है जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स को सक्रिय करता है और पाचन को दुरुस्त करता है।

2/6

हींग और गर्म पानी

हींग (असाफोटिडा) पेट की समस्याओं का रामबाण इलाज मानी जाती है। त्योहारों में जब तले-भुने खाने के बाद पेट में गैस, मरोड़ या जलन होती है, तब हींग सबसे तेज़ राहत देने वाला उपाय है। एक चुटकी हींग को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से पेट की मांसपेशियों को आराम मिलता है ।

3/6

सौंफ और मिश्री

सौंफ और मिश्री का संयोजन त्योहारों के बाद पेट की सफाई और गैस से राहत के लिए बेहतरीन घरेलू तरीका है। सौंफ में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो पेट की सूजन को कम करते हैं और गैस को रिलीज करते हैं।

4/6

नींबू और अदरक का रस

त्योहारों में खाए गए हैवी फूड से शरीर में टॉक्सिन्स और गैस इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में नींबू और अदरक का रस डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच अदरक का रस को मिलाकर थोड़ा सा गर्म पानी मिलाएं और इसे सुबह या खाने के बाद पिएं।

5/6

धनिया बीज और जीरा पानी

धनिया और जीरा दोनों ही पाचन क्रिया को बेहतर बनाने वाले मसाले हैं। त्योहारों में ओवरईटिंग से जो गैस और पेट भारीपन की समस्या होती है, उसे यह मिश्रण जल्दी ठीक करता है। 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा को रातभर पानी में भिगो दें और सुबह उबालकर छान लें।

6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

