त्योहारों में पेट की गैस और भारीपन का सस्ता इलाज – हर किचन में मिलेंगे ये 5 रामबाण नुस्खे

त्योहारों में मिठाई और तले-भुने पकवान खाने से गैस, ब्लोटिंग और पेट भारीपन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं, ऐसे समय में महंगी दवाइयों की बजाय आपकी रसोई में मौजूद देसी नुस्खे फौरन राहत दिला सकते हैं ,इन नुस्खों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये नेचुरल, सस्ते और बिना किसी साइड इफेक्ट के होते हैं। त्योहारों में पेट की परेशानी हो तो इन उपायों को जरूर आजमाएं।