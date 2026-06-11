कार का हो जाए एक्सीडेंट तो कैसे मिलेगा क्लेम? इस तरह करें अप्लाई, नहीं आएगी कोई समस्या
How to get claim on car accident: आज के समय में कार केवल एक वाहन नहीं बल्कि, जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है. चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, परिवार के साथ कहीं जाना हो या फिर किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकलना हो, कार हमारी जिंदगी को आसान बनाती है. लेकिन, सड़क पर चलने के दौरान कई बार एक्सीडेंट होने का जोखिम हमेशा बना रहता है.
इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दें
अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे में आपको तत्काल रूप से अपनी कार इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देनी चाहिए. जानकारी देते समय आपको अपना पॉलिसी नंबर, वाहन नंबर, एक्सीडेंट का समय और कार में कितना नुकसान हुआ है यह बताना जरूरी है.
क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज
क्लेम आवेदन के समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है. इसके लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी, वाहन की RC, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लेम फॉर्म, दुर्घटना की फोटो के साथ ही साथ कुछ अन्य फॉर्म भी देने होंगे.
कैशलेस क्लेम कैसे लें?
अगर आपकी बीमा कंपनी का नेटवर्क गैराज उपलब्ध है तो कैशलेस क्लेम लिया जा सकता है. इसके लिए आपको कार को नेटवर्क गैराज में ले जाना होगा. इसके साथ सर्वेयर वाहन का निरीक्षण करेगा. वहीं, इसके अलावा राशि का भुगतान बीमा कंपनी करेगी.
रीइम्बर्समेंट क्लेम कैसे करें?
अगर वाहन नेटवर्क गैराज में नहीं गया है तो रीइम्बर्समेंट क्लेम किया जा सकता है. इसके लिए आपको पहले मरम्मत का खर्च खुद देना होगा. इसके साथ ही सभी बिल और भुगतान रसीदें सुरक्षित रखें. अब आपको दस्तावेज बीमा कंपनी को जमा करा देने हैं.
जल्दी कैसे पाएं क्लेम?
क्लेम जल्दी पास कराने के लिए आपको एक्सीडेंट की फोटो ले लेनी है. इसके अलावा बीमा कंपनी को जल्द सूचना देना जरूरी. सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए. क्लेम फॉर्म सही जानकारी के साथ भरना भी जरूरी है.