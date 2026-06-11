कार का हो जाए एक्सीडेंट तो कैसे मिलेगा क्लेम? इस तरह करें अप्लाई, नहीं आएगी कोई समस्या

How to get claim on car accident: आज के समय में कार केवल एक वाहन नहीं बल्कि, जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है. चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, परिवार के साथ कहीं जाना हो या फिर किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकलना हो, कार हमारी जिंदगी को आसान बनाती है. लेकिन, सड़क पर चलने के दौरान कई बार एक्सीडेंट होने का जोखिम हमेशा बना रहता है.