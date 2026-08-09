Car Resale Value: अच्छी चाहिए पुरानी कार की रीसेल वैल्यू? नहीं करनी चाहिए ये गलतियां वरना कम हो सकती है कीमत

कार के Odometer से छेड़छाड़ करना

कुछ लोग कार बेचते समय ज्यादा कीमत पाने के लिए Odometer रीडिंग कम करने की कोशिश करते हैं. यह न केवल गलत है बल्कि खरीदार के भरोसे को भी नुकसान पहुंचा सकता है. अगर ओडोमीटर रीडिंग और सर्विस हिस्ट्री में अंतर दिखाई देता है तो खरीदार कार की डील से पीछे हट सकता है.