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Car Resale Value: अच्छी चाहिए पुरानी कार की रीसेल वैल्यू? नहीं करनी चाहिए ये गलतियां वरना कम हो सकती है कीमत

Car Resale Value: कार खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए एक बड़ा खर्च होता है. लेकिन, कार खरीदते समय बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि कुछ साल बाद जब वह अपनी कार बेचेंगे, तब उसकी कीमत कितनी रह जाएगी.


By: Kunal Mishra | Published: August 9, 2026 9:21:08 PM IST

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समय पर कार की सर्विस न कराना

कार की Resale Value के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक उसकी सर्विस हिस्ट्री होती है. अगर कार की सर्विस लंबे समय तक नहीं कराई जाती या निर्माता द्वारा बताए गए सर्विस शेड्यूल को नजरअंदाज किया जाता है, तो कार के केनिकल कॉम्पोनेंट्स पर असर पड़ सकता है.

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कार को समय पर सर्विस सेंटर न ले जाना

कुछ लोग कार में कोई बड़ी समस्या आने तक सर्विस सेंटर जाने से बचते हैं. यह आदत लंबे समय में महंगी पड़ सकती है. कार की सर्विस का मकसद केवल खराब पार्ट को बदलना नहीं होता, बल्कि समस्याओं की समय रहते पहचान करना भी होता है.

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दुर्घटना के बाद खराब तरीके से रिपेयर कराना

अगर कार का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी सही तरीके से मरम्मत कराना बेहद जरूरी है. खराब बॉडी रिपेयर, घटिया पेंट वर्क या गलत तरीके से किए गए Structural Repairs कार की कीमत पर असर डाल सकते हैं.

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कार को बहुत लापरवाही से चलाना

कार की ड्राइविंग भी उसकी हालत पर असर डालती है. तेज स्पीड से बार-बार गड्ढों से गुजरना, अचानक तेज ब्रेक लगाना या क्लच का गलत इस्तेमाल करने से लंबे समय में अलग-अलग कॉम्पोनेंट्स पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है.

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कार के Odometer से छेड़छाड़ करना

कुछ लोग कार बेचते समय ज्यादा कीमत पाने के लिए Odometer रीडिंग कम करने की कोशिश करते हैं. यह न केवल गलत है बल्कि खरीदार के भरोसे को भी नुकसान पहुंचा सकता है. अगर ओडोमीटर रीडिंग और सर्विस हिस्ट्री में अंतर दिखाई देता है तो खरीदार कार की डील से पीछे हट सकता है.

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