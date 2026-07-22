अब CA की जरूरत नहीं! घर बैठे मिनटों में खुद भरें ITR, जानें पूरा आसान तरीका
how to file ITR online: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) सलाह देते हैं कि ITR फाइल करने की समय-सीमा (डेडलाइन) बढ़ने का इंतजार करने से बाद में मुश्किलें आ सकती हैं. अगर डेडलाइन 31 जुलाई 2026 से आगे नहीं बढ़ाई जाती है तो आपको कई नुकसान हो सकते हैं.
Collect all required documents first
फाइलिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले अपना PAN, आधार, फॉर्म 16 (सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए), AIS, फॉर्म 26AS, बैंक अकाउंट की जानकारी और इन्वेस्टमेंट के सबूत तैयार रखें.
Log in to the Income Tax e-Filing portal
इनकम टैक्स के ऑफिशियल ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं फिर अपने PAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके साइन इन करें और संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए File Income Tax Return चुनें.
Select the correct ITR form
अपनी इनकम के सोर्स के आधार पर रिटर्न फ़ॉर्म चुनें. इस कैटेगरी के लिए योग्य ज़्यादातर सैलरी पाने वाले लोग ITR-1 (सहज) का इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि दूसरों को ITR-2, ITR-3 या ITR-4 की जरूरत पड़ सकती है.
Verify pre-filled information carefully
अपनी पर्सनल जानकारी, सैलरी, TDS, ब्याज से इनकम, डिडक्शन और टैक्स पेमेंट को फ़ॉर्म 16, AIS और फ़ॉर्म 26AS से मिलाकर देखें. रिटर्न सबमिट करने से पहले किसी भी गड़बड़ी को ठीक करें.
Review tax calculation and submit
सारी जानकारी डालने के बाद टैक्स कैलकुलेशन को वेरिफाई करें. अगर और टैक्स देना है, तो पहले उसे चुकाएं. अगर रिफंड मिलना है, तो फाइल करने से पहले पक्का करें कि आपके बैंक अकाउंट की जानकारी सही है.
Complete e-Verification
जब तक आप आधार OTP, नेट बैंकिंग या दूसरे उपलब्ध तरीकों से रिटर्न को ई-वेरिफ़ाई नहीं करते, तब तक फाइलिंग प्रोसेस पूरा नहीं माना जाता. ई-वेरिफ़िकेशन के बिना, ITR अधूरा माना जाता है.