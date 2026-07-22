अब CA की जरूरत नहीं! घर बैठे मिनटों में खुद भरें ITR, जानें पूरा आसान तरीका

how to file ITR online: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) सलाह देते हैं कि ITR फाइल करने की समय-सीमा (डेडलाइन) बढ़ने का इंतजार करने से बाद में मुश्किलें आ सकती हैं. अगर डेडलाइन 31 जुलाई 2026 से आगे नहीं बढ़ाई जाती है तो आपको कई नुकसान हो सकते हैं.