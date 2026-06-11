क्या कमर्शियल कारों को प्राइवेट में किया जा सकता है कन्वर्ट? ना हों परेशान, इन आसान स्टेप्स में पूरी करें प्रक्रिया

commercial cars into private: भारत में लाखों वाहन ऐसे हैं, जो शुरुआत में कमर्शियल उपयोग के लिए रजिस्टर्ड होते हैं. लेकिन, समय के साथ कई वाहन मालिकों की जरूरतें बदल जाती हैं, जिसके बाद उनके लिए उन कमर्शियल कारों का कोई खास इस्तेमाल नहीं बचता है. कुछ लोग अपना व्यवसाय बंद कर देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ही उस कार को रखना चाहते हैं.