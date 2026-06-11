क्या कमर्शियल कारों को प्राइवेट में किया जा सकता है कन्वर्ट? ना हों परेशान, इन आसान स्टेप्स में पूरी करें प्रक्रिया
commercial cars into private: भारत में लाखों वाहन ऐसे हैं, जो शुरुआत में कमर्शियल उपयोग के लिए रजिस्टर्ड होते हैं. लेकिन, समय के साथ कई वाहन मालिकों की जरूरतें बदल जाती हैं, जिसके बाद उनके लिए उन कमर्शियल कारों का कोई खास इस्तेमाल नहीं बचता है. कुछ लोग अपना व्यवसाय बंद कर देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ही उस कार को रखना चाहते हैं.
क्या कमर्शियल कारों को प्राइवेट में बदल सकते हैं?
जी हां, आप कमर्शियल कारों को आसानी से प्राइवेट कारों में कंवर्ट करा सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ कुछ दस्तावेजों को दिखाना होता है. इसे आसान स्टेप्स में प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद आपकी कार प्राइवेट हो जाती है.
कब कराया जाता है कंवर्ट?
कमर्शियल कारों को प्राइवेट में कुछ स्थितियों में कराया जाता है. अगर आपकी टैक्सी का बिजनेस था और वह बंद हो गया है तो ऐसे में कमर्शियल कार को कंवर्ट कराया जा सकता है या फिर कैब सेवा से वाहन हटाना पर भी आप ऐकसा कर सकते हैं.
कंवर्ट कराने के लिए जरूरी दस्तावेज
कमर्शियल कारो को प्राइवेट में कंवर्ट कराने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों कसी जरूरत पड़ती है. इसके लिए आपको मालिक का पहचान पत्र, वाहन की RC, एड्रेस प्रूफस, बीमा दस्तावेज के साथ ही साथ प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) देना होता है.
क्या नंबर प्लेट बदलनी होगी?
जी हां, आमतौर पर कमर्शियल वाहन पर लगी पीले रंग की नंबर प्लेट को हटाकर प्राइवेट वाहन के लिए सफेद नंबर प्लेट लगानी होती है. इसलिए आपकी पीली पट्टी की नंबर प्लेट को हटकर सफेद कर दिया जाएगा ताकि कार प्राइवेट लगे.
क्या होगी बदलाव की प्रक्रिया?
कमर्शियल कारों को प्राइवेट में कंवर्ट कराने के लिए आपको RTO में आवेदन करने के साथ ही जरूरी दस्तावेजों को जमा करना होगा. इसके अलावा इसके लिए टेैक्स और अन्य शुल्क भरने होंगे और आपकी कार की जांच की जाएगी.