Laptop Keyboard Cleaning: लैपटॉप का कीबोर्ड हो गया है गंदा? घर बैठे इन आसान तरीकों से मिनटों में करें साफ, नहीं पड़ेगी सर्विस सेंटर जाने की जरूरत
Laptop Keyboard Cleaning: आजकल लैपटॉप का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसके बिना कई जरूरी काम रुक जाते हैं. लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से लैपटॉप के कीबोर्ड पर धूल, मिट्टी और खाने के छोटे कण जम जाते हैं. कई बार कीज यानी बटन के बीच इतनी धूल चली जाती है कि बटन दबाने में भी परेशानी होने लगती है.
पहले लैपटॉप को बंद करें
लैपटॉप की सफाई शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम है कि उसे शट डाउन कर दें. केवल स्क्रीन बंद करना या लैपटॉप को स्लीप मोड में डालना पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए. शट डाउन करने के बाद लैपटॉप के कीबोर्ड पर हल्के हाथों से कपड़ा मारें.
लैपटॉप को हल्का झुकाकर ढीली धूल बाहर निकालें
कीबोर्ड में जमा धूल और छोटे कणों को निकालने का सबसे आसान तरीका है लैपटॉप को सावधानी से थोड़ा झुकाना है. इसे बहुत ज्यादा उल्टा या झटके से न हिलाएं. हल्के हाथ से लैपटॉप को ऐसी स्थिति में रखें कि कीबोर्ड की नीचे की ओर हो और ढीली धूल बाहर निकल सके.
सॉफ्ट ब्रश से बटन के बीच की धूल साफ करें
कीबोर्ड की सफाई के लिए बहुत सख्त ब्रश इस्तेमाल करने के बजाय मुलायम ब्रश या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सफाई के लिए बने छोटे ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. ब्रश को कीज के बीच धीरे-धीरे चलाएं. खासतौर पर स्पेसबार और एंटर के हिस्सों में धूल जमा हो सकती है. ब्रश को ज्यादा जोर से दबाने के बजाय हल्के हाथ से इस्तेमाल करें.
Microfiber Cloth से कीबोर्ड करें साफ
कीबोर्ड की ऊपर वाली सतह पर उंगलियों के निशान, धूल और हल्की गंदगी जमा हो सकती है. इसे साफ करने के लिए Microfiber Cloth इस्तेमाल किया जा सकता है. कपड़े से कीबोर्ड की सतह को धीरे-धीरे पोंछें. कपड़ा साफ और सूखा होना चाहिए साथ ही कीबोर्ड पर सीधे पानी या क्लीनिंग लिक्विड डालने से बचें.
कीबोर्ड की बटन बिना जानकारी न निकालें
कुछ लोग सफाई के लिए कीबोर्ड की बटन को निकालने की कोशिश करते हैं. यह तरीका हर लैपटॉप के लिए सुरक्षित नहीं है. अलग-अलग लैपटॉप में कीज के नीचे अलग प्रकार का मैकेनिज्म हो सकता है.