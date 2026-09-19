Laptop Keyboard Cleaning: लैपटॉप का कीबोर्ड हो गया है गंदा? घर बैठे इन आसान तरीकों से मिनटों में करें साफ, नहीं पड़ेगी सर्विस सेंटर जाने की जरूरत

Laptop Keyboard Cleaning: आजकल लैपटॉप का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसके बिना कई जरूरी काम रुक जाते हैं. लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से लैपटॉप के कीबोर्ड पर धूल, मिट्टी और खाने के छोटे कण जम जाते हैं. कई बार कीज यानी बटन के बीच इतनी धूल चली जाती है कि बटन दबाने में भी परेशानी होने लगती है.