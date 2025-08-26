सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा

Hacks to Clean Copper Utensils: तांबे के बर्तन पूजा-पाठ, पानी पीने और सजावट में खास पहचान रखते हैं। इनमें रखा पानी सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है, लेकिन समय के साथ इन पर काली परत जम जाती है और चमक फीकी पड़ जाती है। इन्हें चमकाने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं जो बेहद आसान और असरदार हैं। बस किचन में मौजूद नमक, विनेगर और एक ‘हॉट’ ट्रिक की मदद से आप तांबे के बर्तनों को मिनटों में नया जैसा बना सकते हैं। पूरा तरीका जानकर आप हैरान रह जाएंगे।