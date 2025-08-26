  • Home>
  • Gallery»
  • सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा

सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा

Hacks to Clean Copper Utensils: तांबे के बर्तन पूजा-पाठ, पानी पीने और सजावट में खास पहचान रखते हैं। इनमें रखा पानी सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है, लेकिन समय के साथ इन पर काली परत जम जाती है और चमक फीकी पड़ जाती है। इन्हें चमकाने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं जो बेहद आसान और असरदार हैं। बस किचन में मौजूद नमक, विनेगर और एक ‘हॉट’ ट्रिक की मदद से आप तांबे के बर्तनों को मिनटों में नया जैसा बना सकते हैं। पूरा तरीका जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

By: Ananya verma Last Updated: August 26, 2025 13:08:22 IST
Follow us on
Google News
सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery
1/7

तांबे के बर्तन और उनकी चमक

तांबे के बर्तन पूजा से लेकर सजावट तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन समय के साथ इन पर काली परत जम जाती है, जिससे चमक फीकी पड़ जाती है। अक्सर लोग केमिकल क्लीनर का सहारा लेते हैं, लेकिन ये बर्तनों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इन्हें घर बैठे आसान तरीकों से चमकाया जा सकता है।

सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery
2/7

टमाटर सॉस का जादू

किचन में रखा टमाटर सॉस सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि तांबे के बर्तनों की पुरानी चमक भी लौटा सकता है। इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड कॉपर ऑक्साइड यानी काली परत को आसानी से हटा देता है। यह तरीका बेहद आसान और सस्ता है, और खास बात यह कि असर तुरंत दिखने लगता है।

सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery
3/7

ऐसे करें टमाटर सॉस से सफाई

काले पड़े तांबे के बर्तन पर सीधे टमाटर सॉस लगाएं। अब एक साफ कपड़े या टूथब्रश से हल्के-हल्के रगड़ें। कुछ ही सेकंड में फर्क साफ नजर आने लगेगा। जैसे-जैसे रगड़ेंगे, काली परत हटकर नीचे से नई चमक दिखने लगेगी। आखिर में बर्तन को पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें।

सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery
4/7

नमक और विनेगर का असर

बहुत जिद्दी और ज्यादा काले बर्तनों के लिए नमक और विनेगर का मिश्रण सबसे असरदार है। विनेगर में मौजूद एसिटिक एसिड परत को ढीला करता है और नमक उसे रगड़कर साफ कर देता है। यह तरीका न सिर्फ गंदगी हटाता है, बल्कि बर्तनों को चमकदार और नए जैसा भी बना देता है।

सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery
5/7

इस तरह करें नमक-विनेगर से सफाई

एक कटोरी में 1 चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच विनेगर डालकर पेस्ट तैयार करें। इस मिश्रण को तांबे के बर्तन पर लगाएं और ब्रश या स्क्रबर से हल्के हाथों से रगड़ें। जिद्दी दागों के लिए पेस्ट को थोड़ी देर छोड़ दें, फिर धो लें। देखते ही देखते आपका बर्तन पुराने से नया नजर आने लगेगा।

सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery
6/7

सफाई के बाद जरूरी टिप्स

सफाई के बाद बर्तन को हमेशा मुलायम और सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। अगर नमी रह जाएगी तो पानी के दाग बन सकते हैं। इन घरेलू और आसान तरीकों से आप बिना किसी केमिकल के अपने तांबे के बर्तनों को चमकदार बना सकते हैं। ये न केवल सस्ते और असरदार हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं।

सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery
7/7
सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery
सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery
सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery
सालों पुराने ताँबे के बर्तन भी चमकेंगे मिनटो में, क्योंकि ये रासायनिक क्लीनर न्हीं बल्कि है घरेलू नुस्खे जो बनायेगे ताँबे को नया जैसा - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?