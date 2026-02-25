AC Cleaning Tips: गर्मी आने से पहले AC का कर लें ये काम, वरना पसीने में होंगे पागल

AC Cleaning Tips: गर्मी का मौसम आते ही हम सभी अपने घरों को ठंडा और आरामदायक बनाने की तैयारी में लग जाते हैं. कई महीनों बाद एसी चालू करने से पहले कुछ जरूरी जांच करना बेहद जरूरी है. बिना तैयारी के एसी चलाने से कूलिंग कम हो सकती है, बिजली बिल बढ़ सकता है या मशीन खराब भी हो सकती है. इसलिए गर्मी शुरू होने से पहले इन आसान लेकिन अहम बातों का ध्यान रखें.