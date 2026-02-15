Fake E-mail Warning: आपका इ-मेल फेक है या असली, इन तरीकों से जानें यहां…?

Fake E-mail Warning: आज के डिजिटल युग में फर्जी या फ़िशिंग ईमेल तेजी से बढ़ रहे हैं. साइबर अपराधी लोगों को डर, लालच या तात्कालिकता दिखाकर उनकी निजी और वित्तीय जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं. इसलिए ईमेल की सच्चाई पहचानना और सोच-समझकर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है.