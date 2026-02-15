  • Home>
  Fake E-mail Warning: आपका इ-मेल फेक है या असली, इन तरीकों से जानें यहां…?

Fake E-mail Warning: आपका इ-मेल फेक है या असली, इन तरीकों से जानें यहां…?

Fake E-mail Warning: आज के डिजिटल युग में फर्जी या फ़िशिंग ईमेल तेजी से बढ़ रहे हैं. साइबर अपराधी लोगों को डर, लालच या तात्कालिकता दिखाकर उनकी निजी और वित्तीय जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं. इसलिए ईमेल की सच्चाई पहचानना और सोच-समझकर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है.


By: sanskritij jaipuria | Published: February 15, 2026 4:53:48 PM IST

तात्कालिक या धमकी भरी भाषा

ठग अक्सर घबराहट पैदा करते हैं, जैसे- आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, जुर्माना बाकी है, या संदिग्ध गतिविधि पाई गई है. ऐसे संदेश आपको बिना सोचे-समझे क्लिक करने पर मजबूर करते हैं.

संदिग्ध प्रेषक का ईमेल पता

ऊपर दिख रहा नाम सही लग सकता है, लेकिन वास्तविक ईमेल आईडी गलत हो सकती है. उदाहरण के लिए, नकली Netflix ईमेल किसी अनजान या अलग डोमेन से आ सकता है, जो आधिकारिक वेबसाइट से मेल नहीं खाता.

सामान्य अभिवादन

'Dear Customer', 'Dear User' या 'प्रिय ग्राहक' जैसे सामान्य संबोधन अक्सर फर्जी ईमेल में होते हैं, क्योंकि ये संदेश एक साथ हजारों लोगों को भेजे जाते हैं.

लिंक पर माउस ले जाकर जांच करें

किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उस पर माउस ले जाकर देखें कि वह वास्तव में किस वेबसाइट पर ले जा रहा है. अगर लिंक संदिग्ध या असंबंधित दिखे, तो वो स्कैम हो सकता है.

अनचाहे अटैचमेंट

ऐसे ईमेल जिनमें बिल, रसीद या डिलीवरी डॉक्यूमेंट संलग्न हों, जबकि आपने कुछ मंगाया ही नहीं वे मैलवेयर फैला सकते हैं. अज्ञात अटैचमेंट कभी न खोलें.

गलत व्याकरण और वर्तनी

हालांकि अब स्कैम ज्यादा प्रोफेशनल दिखते हैं, फिर भी कई फर्जी ईमेल में अजीब वाक्य संरचना, टाइपो या खराब फॉर्मेटिंग मिल सकती है.

गोपनीय जानकारी की मांग

कोई भी विश्वसनीय बैंक, कंपनी या सरकारी संस्था ईमेल के जरिए पासवर्ड, ओटीपी, क्रेडिट कार्ड नंबर या आधार/सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मांगती. ऐसी मांग हमेशा संदिग्ध होती है.

