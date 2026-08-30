Deleted Notifications: फोन में आया जरूरी मैसेज गलती से हटा दिया? इस आसान तरीके से दोबारा देख सकेंगे पूरी नोटिफिकेशन हिस्ट्री

Deleted Notifications: स्मार्टफोन में दिनभर WhatsApp, SMS, बैंकिंग ऐप के साथ ही साथ सोशल मीडिया के तमाम नोटिफिकेशन आते रहते हैं. कई बार इतनी सारी नोटिफिकेशन जमा हो जाती हैं कि उन्हें साफ करते समय हम किसी जरूरी अलर्ट को भी गलती से स्वाइप करके हटा देते हैं. बाद में याद आता है कि उसमें आखिर लिखा क्या था या किस ऐप से वह नोटिफिकेशन आया था.