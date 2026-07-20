SIP Investment: हर महीने 10000 बचाकर बनाएं 10 करोड़! कंपाउंडिंग का यह फॉर्मूला कर देगा हैरान

SIP Investment: क्या हर महीने सिर्फ ₹10,000 की SIP से ₹10 करोड़ का फंड बनाया जा सकता है? सुनने में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं और लंबे समय तक निवेश में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो यह लक्ष्य हासिल करना संभव हो सकता है. खासकर स्टेप-अप SIP और कंपाउंडिंग की ताकत आपके छोटे-छोटे निवेश को समय के साथ बड़ी दौलत में बदल सकती है. आइए समझते हैं कि अलग-अलग SIP अमाउंट और अनुमानित रिटर्न के आधार पर ₹10 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने में कितना समय लग सकता है.