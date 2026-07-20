  • Home>
  • Gallery»
  • SIP Investment: हर महीने 10000 बचाकर बनाएं 10 करोड़! कंपाउंडिंग का यह फॉर्मूला कर देगा हैरान

SIP Investment: हर महीने 10000 बचाकर बनाएं 10 करोड़! कंपाउंडिंग का यह फॉर्मूला कर देगा हैरान

SIP Investment: क्या हर महीने सिर्फ ₹10,000 की SIP से ₹10 करोड़ का फंड बनाया जा सकता है? सुनने में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं और लंबे समय तक निवेश में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो यह लक्ष्य हासिल करना संभव हो सकता है. खासकर स्टेप-अप SIP और कंपाउंडिंग की ताकत आपके छोटे-छोटे निवेश को समय के साथ बड़ी दौलत में बदल सकती है. आइए समझते हैं कि अलग-अलग SIP अमाउंट और अनुमानित रिटर्न के आधार पर ₹10 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने में कितना समय लग सकता है.


By: Divyanshi Singh | Last Updated: July 20, 2026 8:15:44 PM IST

Follow us on
Google News
अब सैलरी आते ही अपने आप कटेगा SIP! - Photo Gallery
1/6

₹10,000 की SIP से ₹10 करोड़ की दौलत कैसे बन सकती है?

अगर कोई हर महीने ₹10,000 की SIP शुरू करता है और हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10 परसेंट बढ़ाता है, तो वह समय के साथ एक अच्छी-खासी दौलत बना सकता है.

You Might Be Interested In
SIP Investment - Photo Gallery
2/6

12 परसेंट का एवरेज सालाना रिटर्न

कैलकुलेशन से पता चलता है कि 12 परसेंट का एवरेज सालाना रिटर्न मानते हुए, यह इन्वेस्टमेंट लगभग 31 सालों में लगभग ₹10.18 करोड़ तक बढ़ सकता है. इस दौरान, इन्वेस्टर कुल मिलाकर लगभग ₹2.18 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, जबकि बाकी ₹8 करोड़ कंपाउंडिंग की पावर से बढ़ेंगे.

SIP Investment - Photo Gallery
3/6

ज़्यादा रकम से भी कर सकते हैं शुरू

दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा रकम से शुरू करता है, तो ₹10 करोड़ का टारगेट कम समय में पूरा किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, अगर शुरुआती SIP ₹25,000 की की जाए और हर साल 10 परसेंट बढ़ाई जाए, तो लगभग 25 सालों में ₹10.69 करोड़ का फंड बनाया जा सकता है. यह कुल इन्वेस्टमेंट रकम लगभग ₹2.95 करोड़ होगी.

You Might Be Interested In
SIP Investment - Photo Gallery
4/6

जल्दी करोड़पति बनने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम बढ़ाएं

दूसरी ओर, अगर कोई अपना गोल जल्दी पाना चाहता है, तो वह ₹50,000 की मंथली SIP से लगभग 20 सालों में ₹10 करोड़ तक पहुँच सकता है. SIP की रकम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें काफी कम समय लगेगा.

SIP Investment - Photo Gallery
5/6

स्टेप-अप SIP से वेल्थ क्रिएशन में तेजी

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्टेप-अप SIP लंबे समय में पैसा बनाने का एक बेहतर तरीका हो सकता है. यह आपकी इनकम बढ़ने पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाने की सुविधा देता है, जिससे आप बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के एक बड़ा फंड बना सकते हैं.

You Might Be Interested In
SIP Plan - Photo Gallery
6/6

फाइनेंशियल एडवाइजर से लें सलाह

हालांकि, इन्वेस्ट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल और रिस्क लेने की क्षमता को समझना ज़रूरी है. म्यूचुअल फंड मार्केट-लिंक्ड इन्वेस्टमेंट हैं, इसलिए रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है. इसलिए, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले, एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें; यह आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

Tags:
SIP investment
SIP Investment: हर महीने 10000 बचाकर बनाएं 10 करोड़! कंपाउंडिंग का यह फॉर्मूला कर देगा हैरान - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SIP Investment: हर महीने 10000 बचाकर बनाएं 10 करोड़! कंपाउंडिंग का यह फॉर्मूला कर देगा हैरान - Photo Gallery
SIP Investment: हर महीने 10000 बचाकर बनाएं 10 करोड़! कंपाउंडिंग का यह फॉर्मूला कर देगा हैरान - Photo Gallery
SIP Investment: हर महीने 10000 बचाकर बनाएं 10 करोड़! कंपाउंडिंग का यह फॉर्मूला कर देगा हैरान - Photo Gallery
SIP Investment: हर महीने 10000 बचाकर बनाएं 10 करोड़! कंपाउंडिंग का यह फॉर्मूला कर देगा हैरान - Photo Gallery