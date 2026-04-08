How to get a passport: पासपोर्ट क्यों है जरूरी? जानें डॉक्यूमेंट्स और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

How to get a passport: पासपोर्ट आज के समय में सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र भी बन चुका है. विदेश में पढ़ाई, नौकरी, टूरिज्म या बिजनेस के लिए जाने के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है. अच्छी बात यह है कि अब पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है और आप इसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. सही जानकारी और स्टेप्स फॉलो करके आप बिना किसी परेशानी के आसानी से पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं.