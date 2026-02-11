राजेश खन्ना से लेकर संजय दत्त, अंबानी खानदान की बहू का बॉलीवुड स्टार्स संग रहा तगड़ा अफेयर; जानें कौन है वो…

Tina Ambani: अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी आज अपना 69वां जन्मदिन मना रही हैं. उनका जन्म 11 फरवरी 1957 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने साल 1957 फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया का ताज हासिल किया था. वह एक बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हैं. उन्होंने 70 के दशक में बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था. अपने करियर के दौरान वह खूब चर्चाओं में रहीं. संजय दत्त और राजेश खन्ना के साथ उनका रिलेशनशिप काफी चर्चाओं में रहा था. हालांकि, टीना ने 1991 में फिल्मी करियर छोड़ उद्योगपति अनिल अंबानी से शादी कर ली.