सिर्फ एक सेल्फी पड़ सकती है भारी! हैकर्स ऐसे चुरा सकते हैं आपकी पूरी जानकारी
selfie security: एक आम सी सेल्फी में आपकी सोच से कहीं ज़्यादा छिपे हुए जोखिम हो सकते हैं. टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ फोटो की छोटी-छोटी डिटेल्स से भी संवेदनशील जानकारी का पता चल सकता है और भविष्य में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं. ऑनलाइन फोटो शेयर करने से पहले सावधानी बरतकर और अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखकर, आप अनचाहे साइबर खतरों से खुद को बचा सकते हैं.
Hidden Data Risk
एक अकेली सेल्फी आपकी सोच से कहीं ज्यादा जानकारी जाहिर कर सकती है. हैकर आपका कीमती पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं.
AI Fingerprint Extraction
AI हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली सेल्फी को बेहतर बनाकर फिंगरप्रिंट की जानकारी निकाल सकता है.
Peace Sign Danger
कैमरे की तरफ उंगलियों से 'पीस साइन' (peace sign) बनाकर सेल्फी लेना पहले से कहीं ज्यादा जोखिम भरा है.
Smartphone Camera Threat
आज के स्मार्टफोन कैमरे इतनी बारीकी से तस्वीरें लेते हैं कि बायोमेट्रिक डेटा का गलत इस्तेमाल आसान हो जाता है.
Identity Theft Risk
चोरी किए गए फ़िंगरप्रिंट का इस्तेमाल पहचान की चोरी (identity theft) और साइबर धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है.
Fingerprint Exposure Range
लगभग 1.5 मीटर की दूरी से ली गई तस्वीरों में भी फिंगरप्रिंट के पैटर्न दिख सकते हैं.
Photo Quality Matters
हर सेल्फी से खतरा नहीं होता लेकिन साफ तस्वीरों से जोखिम बढ़ जाता है.
Protect Your Fingers
ऑनलाइन शेयर की जाने वाली तस्वीरों में अपनी उंगलियों के पोरों (fingertips) को साफ तौर पर दिखाने से बचें.
Blur Before Sharing
सोशल मीडिया पर सेल्फी पोस्ट करने से पहले अपनी उंगलियों को क्रॉप या ब्लर कर लें.
Future Cyber Threat
आज ली गई एक साधारण सी सेल्फी कल साइबर सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है.