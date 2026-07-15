सिर्फ एक सेल्फी पड़ सकती है भारी! हैकर्स ऐसे चुरा सकते हैं आपकी पूरी जानकारी

selfie security: एक आम सी सेल्फी में आपकी सोच से कहीं ज़्यादा छिपे हुए जोखिम हो सकते हैं. टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ फोटो की छोटी-छोटी डिटेल्स से भी संवेदनशील जानकारी का पता चल सकता है और भविष्य में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं. ऑनलाइन फोटो शेयर करने से पहले सावधानी बरतकर और अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखकर, आप अनचाहे साइबर खतरों से खुद को बचा सकते हैं.