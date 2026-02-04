EPFO Claim: सिर्फ 7 दिन में मिल जाएगा PF, नौकरी करने वालों की टेंशन हुई दूर, EPFO 3.0 पर आया लेटेस्ट अपडेट

EPFO Claim Settlement: अगर आप भी एक किसी कंपनी के कर्मचारी है तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है. इस खबर को जानने के बाद आपके मन में एक ख़ुशी की लहर दौड़ पड़ेगी. दरअसल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपने सिस्टम को काफी हद तक डिजिटल और स्मार्ट बना दिया है. EPFO ​​3.0 के तहत इन बदलावों की वजह से, अब अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालना बहुत आसान और तेज़ हो गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बताया है कि ऑनलाइन EPF क्लेम अब औसतन सिर्फ 8 दिनों में सेटल हो रहे हैं. इसका मतलब है कि अगर आपकी जानकारी सही है और आपका KYC पूरा है, तो पैसा एक हफ़्ते के अंदर आपके अकाउंट में आ सकता है.