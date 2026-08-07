Wifi Router: कितनी बिजली खाता है Wi-Fi राउटर? दिन-रात चले तो महीने में कितने का आएगा बिल, समझें पूरी कैलकुलेशन

क्या राउटर को 24 घंटे चालू रखना चाहिए?

आमतौर पर घर में Wi-Fi की जरूरत लगातार रहती है, इसलिए राउटर को 24 घंटे चालू रखना सामान्य बात है. राउटर को बार-बार बंद और चालू करने से बिजली की थोड़ी बचत जरूर हो सकती है, लेकिन अगर घर में इंटरनेट बेस्ड कैमरा, स्मार्ट होम डिवाइस और स्मार्ट टीवी है तो इसे बंद करने से उनकी कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है.