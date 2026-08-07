Wifi Router: कितनी बिजली खाता है Wi-Fi राउटर? दिन-रात चले तो महीने में कितने का आएगा बिल, समझें पूरी कैलकुलेशन
Wifi Router: आज के समय में इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. घर में पढ़ाई हो, ऑफिस का काम या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना ही क्यों न हो. Wifi की जरूरत हर समय पड़ती है. लगभग हर काम के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. इसी वजह से ज्यादातर घरों में Wi-Fi राउटर लगातार चालू रहता है.
Wifi राउटर की बिजली की खपत
बात करें अगर Wifi राउटर के बिजली की खपत के बारे में तो ऐसे में यह कई कारणों पर निर्भर करता है. आमतौर पर भारत में इलेक्ट्रिसिटी रेटिंग और इस्तेमाल के पैटर्न के आधार पर प्रति घंटे 6 से 20 वॉट की खपत करता है. हालांकि, यह कोई पक्का हिसाब नहीं है.
महीने में आ सकता है इतना बिल
वाईफाई राउटर की महीने की बिजली खपत और उसके बिल के बारे में बात करें तो ऐसे में रोजाना खपत को महीने में दिनों की संख्या यानी 30 दिन से गुणा करना है. प्रति दिन खपत की गई ऊर्जा x एक महीने में दिनों की संख्या के आधार पर आप इसका बिल निकाल सकते हैं.
सिंगल राउटर्स या ड्यूल-बैंड राउटर कौन है बेस्ट
सिंगल बैंड राउटर केवल 2.4GHz पर काम करते हैं और यह आपको 300Mbps की मैक्सिमम स्पीड दे सकते हैं. लेकिन, अगर कई डिवाइसेज एक साथ कनेक्ट किए जाएं तो इंटरनेट की स्पीड धीमी हो जाती है.
क्या राउटर को 24 घंटे चालू रखना चाहिए?
आमतौर पर घर में Wi-Fi की जरूरत लगातार रहती है, इसलिए राउटर को 24 घंटे चालू रखना सामान्य बात है. राउटर को बार-बार बंद और चालू करने से बिजली की थोड़ी बचत जरूर हो सकती है, लेकिन अगर घर में इंटरनेट बेस्ड कैमरा, स्मार्ट होम डिवाइस और स्मार्ट टीवी है तो इसे बंद करने से उनकी कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है.
क्या बंद करने से कम होगा बिल?
यह बात राउटर की बिजली खपत पर निर्भर करती है कि आपका बिजली का बिल कितना आएगा. अगर राउटर केवल 5W या 10W के आसपास औसत बिजली ले रहा है, तो उसे कुछ घंटों के लिए बंद करने से बचत सीमित रहेगी.