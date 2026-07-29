Indian Railway Engine: कितना भारी होता है भारतीय रेल का इंजन? कितना वजन खींचने की होती है क्षमता, जानें पूरी डिटेल
Indian Railway Engine: भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जहां हर दिन लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं. जब भी कोई लंबी मालगाड़ी या 20 से ज्यादा डिब्बों वाली एक्सप्रेस ट्रेन तेज रफ्तार से गुजरती है, तो अक्सर हममें से ज्यादा लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर इतना भारी रेल इंजन कितने टन का होता है.
भारतीय रेल का इंजन कितना भारी होता है?
रेल इंजन का वजन उसके मॉडल के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. अधिकांश इलेक्ट्रिक इंजन का वजन लगभग 120 से 135 टन के बीच होता है. वहीं, कई डीजल इंजन 120 से 130 टन तक भारी होते हैं. कुछ हाई-पावर मालगाड़ी इंजन इससे भी ज्यादा वजन का हो सकते हैं.
कितना शक्तिशाली होता है ट्रेन का इंजन?
देखा जाए तो ट्रेन का इंजन काफी शक्तिशाली होता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक डीजल लोकोमोटिव का एक इंजन 16 सिलेंडर और 32 वाल्व का होता है. 16 सिलेंडर में 175,056 सीसी की क्षमता होती है, जोकि काफी ज्यादा है.
एक इंजन कितने टन वजन खींच सकता है?
यह एद दिलचस्प सवाल है, जो आमतौर पर लोगों के मन में आता है. एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक इंजन 3,000 से 6,000 टन तक की ट्रेन खींचने की क्षमता रखता है. हालांकि, समतल और पहाड़ी इलाकों में इसकी क्षमता अलग-अलग हो सकती है.
कैसे मापी जाती है इंजन की पावर?
इंजन की पावर आमतौर पर हॉर्सपावर (HP), ट्रैक्टिव एफर्ट, उसकी स्पीड और एक्सल लोड आदि के आधार पर मापी जाती है. केवल इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि इंजन भारी है तो वह ज्यादा शक्तिशाली होगा.
एक से ज्यादा इंजन कब लगाए जाते हैं?
आपने कभी न कभी देखा होगा कि ट्रेन में दो इंजन भी लगाए जाते हैं. हर ट्रेन में केवल एक इंजन नहीं होता है. आमतौर पर भारी मालगाड़ी, पहाड़ी रास्तों पर या फिर लंबी दूरी के रास्तों के लिए एक से ज्यादा इंजन लगाए जाते हैं.