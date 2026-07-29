Indian Railway Engine: कितना भारी होता है भारतीय रेल का इंजन? कितना वजन खींचने की होती है क्षमता, जानें पूरी डिटेल

Indian Railway Engine: भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जहां हर दिन लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं. जब भी कोई लंबी मालगाड़ी या 20 से ज्यादा डिब्बों वाली एक्सप्रेस ट्रेन तेज रफ्तार से गुजरती है, तो अक्सर हममें से ज्यादा लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर इतना भारी रेल इंजन कितने टन का होता है.