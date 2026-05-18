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Train Accident Compensation: ट्रेन हादसे में गई जान, तो कितना मिलेगा पैसा? जानें सरकार के मुआवजे का पूरा हिसाब

Train Accident Compensation: मध्य प्रदेश के रतलाम के पास राजधानी एक्सप्रेस में 17 मई की सुबह अचानक आग लग गई. आग लगने से यात्रियों में अचानक से अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गई. हालांकि, गनीमत यह रही कि इस आग में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ. एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही थी. रेलवे कर्मचारियों ने इस मामले पर तुंरत एक्शन लिया. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर किसी कारण ट्रेन हादसे में किसी की जान चली जाती है, तो यात्रियों को कितना मुआवजा दिया जाता है? 


By: Preeti Rajput | Published: May 18, 2026 1:55:05 PM IST

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कैसे मिलते हैं मुआवजे के पैसे?

दरअसल, रेल यात्रियों को इंश्योरेंस के तहत मुआवजा दिया जाता है. यानी अगर आपको किसी के लिए टिकट बुक करनी है, तो उस दौरान लगभग 35 पैसे अधिक देने होते हैं. लेकिन अगर आपने ये पैसे नहीं भरे या फिर इंश्योरेंस का ऑप्शन नहीं चुना, तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा.

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किसे मिलता है मुआवजा?

जिन यात्रियों की टिकट कंफर्म होती है या फिर आपके पास आएसी टिकट है, तो सरकार की तरफ से आपको भी मुआवजा दिया जाएगा.

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कितना मिलता है मुआवजा?

अगर ट्रेन हादसे में किसी यात्री की मौत हो जाती है, तो उसे साधारण तौर पर 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है. वहीं अगर इस हादसे में कोई यात्री पर्मानेंट डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, तो उसे भी 10 लाख का मुआवजा दिया जाता है.

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पर्मानेंट पार्शल डिसेबिलिटी में कितना मिलता है मुआवजा?

अगर ट्रेन हादसे के दौरान कोई यात्री पर्मानेंट पार्शल डिसेबिलिटी का शिकार होता है, तो सरकार की तरफ से उसे 7.5 लाख का मुआवजा दिया जाता है. वहीं घायलों को 2 लाख देने का प्रावधान है. वहीं 10 हजार रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी दिए जाते हैं.

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किस तरह मिलता है मुआवजा?

ट्रेन दुर्घटना होने पर ट्रेन टिकट बुकिंग के समय इंश्योरेंस लेने के बाद कंपनी ईमेल भेजती है. इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर नॉमिनी का नाम भरना जरूरी होता है. अगर नॉमिनी का नाम नहीं भरा है, तो लीगल वारिस को मुआवजा दिया जाता है. हालांकि, इसके लिए एक क्लेम किया जाता है.

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