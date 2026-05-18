Train Accident Compensation: ट्रेन हादसे में गई जान, तो कितना मिलेगा पैसा? जानें सरकार के मुआवजे का पूरा हिसाब

Train Accident Compensation: मध्य प्रदेश के रतलाम के पास राजधानी एक्सप्रेस में 17 मई की सुबह अचानक आग लग गई. आग लगने से यात्रियों में अचानक से अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गई. हालांकि, गनीमत यह रही कि इस आग में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ. एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही थी. रेलवे कर्मचारियों ने इस मामले पर तुंरत एक्शन लिया. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर किसी कारण ट्रेन हादसे में किसी की जान चली जाती है, तो यात्रियों को कितना मुआवजा दिया जाता है?