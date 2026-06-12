कार के टायर में कितना होना चाहिए एयर प्रेशर? क्या है सही PSI, ज्यादा हवा भराने के नुकसान

air pressure for tyres: कार की परफॉर्मेंस, सेफ्टी और माइलेज को बेहतर बनाए रखने में टायरों की भूमिका बेहद अहम होती है. अक्सर लोग इंजन ऑयल, ब्रेक और सर्विसिंग पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन टायर प्रेशर को नियमित तौर पर चेक नहीं करते हैं. जबकि, यह बेहद जरूरी है कि आप कहीं भी जाने से पहले कार के टायर को चेक जरूर करें. सच्चाई यह है कि टायर में सही मात्रा में हवा होना उतना ही जरूरी है जितना कि कार में पेट्रोल का जरूरी होना.