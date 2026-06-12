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कार के टायर में कितना होना चाहिए एयर प्रेशर? क्या है सही PSI, ज्यादा हवा भराने के नुकसान

air pressure for tyres: कार की परफॉर्मेंस, सेफ्टी और माइलेज को बेहतर बनाए रखने में टायरों की भूमिका बेहद अहम होती है. अक्सर लोग इंजन ऑयल, ब्रेक और सर्विसिंग पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन टायर प्रेशर को नियमित तौर पर चेक नहीं करते हैं. जबकि, यह बेहद जरूरी है कि आप कहीं भी जाने से पहले कार के टायर को चेक जरूर करें. सच्चाई यह है कि टायर में सही मात्रा में हवा होना उतना ही जरूरी है जितना कि कार में पेट्रोल का जरूरी होना.


By: Kunal Mishra | Published: June 12, 2026 9:17:11 PM IST

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कितना एयर प्रेशर होना चाहिए?

ज्यादातर हैचबैक में सेडान और कॉम्पैक्ट SUV कारों में सामान्य रूप से 30 से 35 PSI के बीच एयर प्रेशर की सलाह दी जाती है. हालांकि, सही आंकड़ा कार के मॉडल, टायर साइज और लोड के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

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टायर जल्दी घिस सकते हैं

जब टायर में जरूरत से ज्यादा हवा होती है, तो उसका बीच वाला हिस्सा सड़क से ज्यादा संपर्क में आता है. इससे टायर का सेंटर हिस्सा तेजी से घिसने लगता है और टायर को काफी हद तक नुकसान भी पहुंच सकता है.

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सड़क पर पकड़ कम हो सकती है

अगर आपने कार के टायर में जरूरत से ज्यादा हवा भरवा ली है तो ऐसे में टायर का रोड कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाता है, जिससे ग्रिप घट सकती है. इससे ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग के दौरान कार का नियंत्रण प्रभावित हो सकता है जिससे कई बार एक्सीडेंट भी हो सकता है.

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राइड क्वालिटी खराब होती है

ज्यादा हवा वाले टायर सड़क के गड्ढों और झटकों को कम झेल पाते पाते हैं. ऐसा करने सा ज्यादातर मामलों में कार के अंदर बैठने वालों को अधिक झटके महसूस हो सकते हैं, इससे आपके टायर को भी नुकसान पहुंच सकता है.

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टायर फटने का खतरा बढ़ सकता है

तेज गर्मी या लंबी दूरी की यात्रा के दौरान टायर के अंदर का दबाव और बढ़ सकता है. ऐसे में ओवरइन्फ्लेटेड टायर के डैमेज होने या फटने का जोखिम बढ़ जाता है. इससे आपकी कार रोड पर ही अनियंत्रित हो सकती है.

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