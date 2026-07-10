EV Car Validity: कितने साल की होती है इलेक्ट्रिक कार की वैलिडिटी? पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में कितनी और कैसे है अलग

EV Car Validity: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. अब लोग पेट्रोल और डीजल कारों की कॉस्ट से परेशान होकर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं. ईवी कार खरीदने को लेकर लोग भले ही उत्साहित हों, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सबसे आम सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रिक कार की भी कोई वैलिडिटी होती है?