EV Car Validity: कितने साल की होती है इलेक्ट्रिक कार की वैलिडिटी? पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में कितनी और कैसे है अलग
EV Car Validity: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. अब लोग पेट्रोल और डीजल कारों की कॉस्ट से परेशान होकर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं. ईवी कार खरीदने को लेकर लोग भले ही उत्साहित हों, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सबसे आम सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रिक कार की भी कोई वैलिडिटी होती है?
EV की बैटरी कितने साल चलती है?
इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी आमतौर पर 8 से 10 साल तक चलती हैं, लेकिन तब जब आप इसकी अच्छी तरह से देखरेख करते हैं. हालांकि, कुछ बैटरियां 3 साल के बाद ही दम तोड़ देती हैं. इसलिए बैटरी की क्षमता को बरकरार रखने के लिए आपको उसकी देखभाल करनी होगी.
EV कार की वैलिडिटी कितने साल तक रहती है?
इलेक्ट्रिक कार की वैलिडिटी भी पेट्रोल कारों की तरह ही 15 साल तक होती हैं. हालांकि, कुछ ईवी कारों की बैटरी किलोमीटर के हिसाब से तय की जाती हैं, जोकि पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना मे थोड़ी कम हो सकती हैं.
EV की उम्र बढ़ाने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स
EV की उम्र बढ़ाने के लिए आपको लंबे समय तक यानि 100 फीसदी चार्ज नहीं करना चाहिए. इसके अलावा आपको समय-समय पर अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच कराते रहें और केवल भरोसेमंद और उपयुक्त चार्जिंग उपकरण का उपयोग करें.
क्या पुरानी EV खरीदना सही रहेगा?
अगर आप सेकेंड-हैंड इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे में बैटरी वारंटी की स्थिति जांच लें या फिर सर्विस हिस्ट्री का पता लगाएं और चार्जिंग की स्थिति का भी ध्यान रखें. इसके साथ ही आपको फिटनेस और रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों का भी पता कर लेना चाहिए.
पेट्रोल और डीजल कारों से कैसे अलग है EV?
पेट्रोल और डीजल कारों से इलेक्ट्रिक वाहन थोड़े अलग होते हैं. ईवी कारों में इंजन की जगह पर इलेक्ट्रिक मोटर दी गई होती है और इसमें अन्य कारों की तुलना में कम मेंटेनेंस लगता है. इसके अलावा इन कारों में सर्विसिंग को लेकर ज्यादा खर्च नहीं आता है.