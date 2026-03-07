Islam Conversion India: क्या सच में बढ़ रही है भारत में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या, जानें क्या कहते हैं आंकड़े?

Islam Conversion India: भारत में धर्म बदलने पर अक्सर राजनीति होती आई है. पॉलिटिकल बहस और पब्लिक में धर्म बदलने को लेकर काफी बहस देखने को मिलती हैं. लेकिन असल में संख्या की जांच शायद ही कभी की जाती है. लेकिन काफी लोगों का मानना है कि हर साल हजारों लोग अपना धर्म बदलते हैं. वहीं इंटरनेशनल रिसर्च रिपोर्ट और राज्य स्तर रिकॉर्ड कुछ और भी कहानी बता रहे हैं, आइए जानते हैं कि भारत में हर साल कितने लोग अपना धर्म इस्लाम छोड़ देते हैं?