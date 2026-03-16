Dehydration Health Risks: कितने दिन बिना पानी जिंदा रह सकता है इंसान? यहां जानें विशेषज्ञों का जवाब

Dehydration Health Risks: पानी इंसानी जीवन की सबसे अहम और जरुरी चीजों में से एक है. हमारे शरीर का करीब 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है. साथ ही शरीर के कई अहम काम भी इसी पर निर्भर करते हैं. पानी न केवल प्यास बुझाता है. बल्कि शरीर के तापमान को कंट्रोल करने के लिए कोशिकाओं को सक्रिय बनाए रखने और जैविक प्रक्रियाओं को ठीक से चलाने के लिए भी अहम होता है. ऐसे में लोगों के मन में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर कोई इंसान बिना पानी के कितने दिन जिंदा रह सकता है.