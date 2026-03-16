क्या आप जानते हैं कि डिलीवरी के कितने दिन बाद पीरियड्स आता है?

Pregnancy: क्या आपको पता है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं के पीरियड्स कब आते हैं. ये चीज पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप ब्रेस्टफीडिंग कर रही हैं या नहीं, हार्मोन लेवल कैसे बदल रहे हैं, और आपका शरीर कितनी जल्दी सामान्य अवस्था में लौटता है.