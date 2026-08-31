कार का Ground Clearance क्या है? असल में कितना होता है जरूरी, जानें क्या है मापने का सही पैमाना

Ground Clearance: जब भी कोई नई कार खरीदने का प्लान बनाता है, तो इंजन से लेकर माइलेज और फीचर्स तक तो सभी बातों का ध्यान रखता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में कार की ग्राउंड क्लीयरेंस का कोई हिसाब नहीं रखता है. खासकर गांवों की कच्ची सड़कों से लेकर शहर में अलग-अलग तरह के रास्ते देखने को मिलते हैं, ऐसे में अगर का रको पर्याप्त ऊंचाई नहीं मिले तो वह रास्तोे को पार करने में सक्षम नहीं रहती है.