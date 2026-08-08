Monsoon Driving: कैसे काम करता है Rain Sensing Wiper? गाड़ी में कितना आता है काम, कैसे करता है बारिश की पहचान

Monsoon Driving: बारिश के मौसम में कार चलाना सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मुश्किल साबित होता है. ऐसी स्थिति में कार का वाइपर सिस्टम बेहद जरूरी भूमिका निभाता है, क्योंकि विंडशील्ड पर जमा पानी को समय पर साफ करना सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जरूरी है. अगर बारिश अचानक तेज हो जाए और ड्राइवर को बार-बार वाइपर की स्पीड बदलनी पड़े, तो उसका ध्यान सड़क से हट सकता है.