Monsoon Driving: कैसे काम करता है Rain Sensing Wiper? गाड़ी में कितना आता है काम, कैसे करता है बारिश की पहचान
Monsoon Driving: बारिश के मौसम में कार चलाना सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मुश्किल साबित होता है. ऐसी स्थिति में कार का वाइपर सिस्टम बेहद जरूरी भूमिका निभाता है, क्योंकि विंडशील्ड पर जमा पानी को समय पर साफ करना सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जरूरी है. अगर बारिश अचानक तेज हो जाए और ड्राइवर को बार-बार वाइपर की स्पीड बदलनी पड़े, तो उसका ध्यान सड़क से हट सकता है.
Rain Sensing Wiper क्या होता है?
Rain Sensing Wiper एक ऑटोमैटिक सिस्टम है जो, विंडशील्ड पर बारिश की बूंदों की मौजूदगी को पहचानकर वाइपर को खुद ऑपरेट करता है. सामान्य वाइपर में ड्राइवर को खुद तय करना पड़ता है कि वाइपर कब चलाना है और उसकी स्पीड कितनी रखनी है, लेकिन Rain Sensing Wiper में सेंसर बारिश की स्थिति को पहचानता है और अपना काम करने लगता है.
बारिश की पहचान कैसे करता है कार का सेंसर?
Rain Sensing Wiper सिस्टम में आमतौर पर एक ऑप्टिकल सेंसर इस्तेमाल किया जाता है. यह सेंसर सामान्य तौर पर विंडशील्ड के अंदरूनी हिस्से में, रियर-व्यू मिरर के आसपास लगाया जाता है. इसे विंडशील्ड की सतह पर लगी पानी की बूंदों का पता लगाने के लिए और उसमें होने वाले बदलाव को मॉनिटर करता है.
बारिश बढ़ने पर भी बढ़ सकती है वाइपर की स्पीड
Rain Sensing Wiper का एक बड़ा फायदा सिर्फ वाइपर को ऑटोमैटिक चालू करना नहीं है. कई सिस्टम बारिश के मुताबिक वाइपर की स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं. हल्की बारिश में वाइपर धीरे चल सकता है. वहीं, तेज बारिश में इसकी स्पीड खुद ही बड़ सकती है.
क्या सेंसर सिर्फ बारिश की बूंदें पहचानता है?
यह सिस्टम खासतौर से विंडशील्ड पर पानी या नमी से होने वाले ऑप्टिकल बदलाव को पहचानता है. इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि सेंसर केवल बारिश को ही पहचान पाए. विंडशील्ड पर पानी के छींटे या अन्य नमी की वजह से भी सिस्टम पहचान सकता है.
हाईवे पर भी आता है काम
हाईवे पर तेज स्पीड से कार चलाते समय विंडशील्ड पर पानी जमा होना ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है. ड्राइवर को वाइपर की स्पीड बदलने के लिए बार-बार हाथ लगाने की जरूरत पड़ने पर उसका ध्यान भी बंट सकता है. इसलिए इस दौरान यह फीचर हाइवे पर काफी काम आता है.