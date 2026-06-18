मानसून में टायर और सस्पेंशन पर कैसे पड़ता है असर? गाड़ी की सुरक्षा के लिए जरूर रखें इन बातों का ध्यान
car tyres: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत लेकर आता है, वहीं वाहनों के लिए कहीं न कहीं समस्या का सबब भी बन जाता है. बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, इसके साथ ही साथ जगह-जगह पानी भर जाता है और गड्ढों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए कई बार ऐसे में कार का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और टायरों को काफी नुकसान पहुंता है.
टायरों की नियमित जांच करें
अगर आपको बारिश के दौरान कार चलाने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो ऐसे में समझ लें कि आपके टायर में किसी प्रकार की समस्या है. बारिश शुरू होने से पहले टायर ट्रेड और उनकी स्थिति की जांच आपको जरूर कर लेनी चाहिए. जरूरत पड़ने पर टायर बदलवाना बेहतर रहेगा.
सही एयर प्रेशर बनाए रखें
अगर बारिश के दौरान आपे कार के टायर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कम या ज्यादा हवा दोनों ही स्थितियों में टायर का ध्यान रखना चाहिए. ऐसे में आपको टायर का प्रेशर को जरूर चेक करना चाहिए.
गड्ढों से बचकर चलें
कार के टारों में किसी तरह की समस्या आए तो ऐसे में पानी से भरे गढ्ढों में तेज गति से वाहन चलाने से बचना चाहिए. इससे टायर और सस्पेंशन दोनों सुरक्षित रहते हैं, इसलिए ऐसा करना जरूरी है.
सस्पेंशन की जांच कराएं
अगर आपकी कार का टायर ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में अलाइनमेंट की समस्या हो सकती है. इसलिए ऐसी स्थिति में आपको शॉक एब्जॉर्बर, स्प्रिंग और अन्य सस्पेंशन पार्ट्स की सर्विसिंग कराने पर भी ध्यान देना चाहिए.
इन बातों का रखें ध्यान
आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे गलत एयर प्रेशर टायर की पकड़ और ब्रेकिंग क्षमता को प्रभावित करता है. लगातार गीली सड़कों पर चलने से टायरों का घिसाव बढ़ सकता है.