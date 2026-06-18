मानसून में टायर और सस्पेंशन पर कैसे पड़ता है असर? गाड़ी की सुरक्षा के लिए जरूर रखें इन बातों का ध्यान

car tyres: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत लेकर आता है, वहीं वाहनों के लिए कहीं न कहीं समस्या का सबब भी बन जाता है. बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, इसके साथ ही साथ जगह-जगह पानी भर जाता है और गड्ढों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए कई बार ऐसे में कार का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और टायरों को काफी नुकसान पहुंता है.