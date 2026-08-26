Airplane Mode ON करते ही फोन में क्या-क्या हो जाता है बंद? सिर्फ कॉल और इंटरनेट नहीं, इन फीचर्स पर भी पड़ता है असर

Airplane Mode: स्मार्टफोन में मौजूद Airplane Mode को ज्यादातर लोग केवल उस समय याद करते हैं जब उन्हें फ्लाइट में सफर करना होता है. हालांकि, कई बार फोन को स्विच ऑफ न करके भी लोग फ्लाइट मोड पर डाल देते हैं. फोन में यह ऑप्शन दिखाई देते ही कई लोगों के मन में यही बात आती है कि इसे ऑन करने से बस कॉल और मोबाइल इंटरनेट बंद हो जाएगा.