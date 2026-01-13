सावधान! आपकी ये 3 रोज़ाना की आदतें छीन रही हैं चेहरे का नूर; आज ही सुधारें!

अस्वीकरण

यह जानकारी केवल सामान्य सूचना और शिक्षा के उद्देश्य से दी गई है. इसे किसी भी तरह से चिकित्सकीय सलाह, निदान या इलाज का विकल्प न मानें. त्वचा, स्वास्थ्य, फिटनेस या पोषण से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए योग्य डॉक्टर, त्वचा विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें. हर व्यक्ति पर परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.