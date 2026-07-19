Gmail से बैंकिंग ऐप तक एक ही जैसा Password रखते हैं? साइबर फ्रॉड का रहता है खतरा, कैसे बनाएं सुरक्षित पासवर्ड
Password Safety Tips: आज के डिजिटल दौर में हम काफी हद तक इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं पर निर्भर हो चुके हैं. हममें से ज्यादातर लोग तरह-तरह की ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, Gmail, UPI और कुछ अन्य बैंकिंग ऐप्स ऐसी होती हैं, जिन्हें फोन में रखना जरूरी हो जाता है. लेकिन, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वे सभी ऐप्स में एक ही जैसा बल्कि, कुछ लोग तो एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं.
अकाउंट हैक का रहता है खतरा
अगर किसी भी वेबसाइट का और आपका ईमेल और पासवर्ड साइबर अपराधियों के हाथ लग जाता है, तो वे उसी पासवर्ड से आपके अन्य अकाउंट्स में लॉगिन करने की कोशिश कर सकते हैं. इसके अलावा वे उसकी मदद से आपकी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं.
बैंकिंग और UPI अकाउंट पर खतरा
अगर आपने Gmail और बैंकिंग ऐप्स जैसे Phonepe, Paytm आदि में एक ही पासवर्ड रखा है, तो ईमेल अकाउंट से जुड़ी जानकारी का कहीं न कहीं गलत इस्तेमाल करके हैकर्स आपकी सारी फाइनेंशियल डिटेल निकाल सकते हैं और आपका अकाउंट खाली भी कर सकते हैं.
Identity चोरी का खतरा
अगर आपने सभी जगहों पर एक ही जैसा पासवर्ड रखा है तो ऐसे में कई बार अकाउंट हैक हो जाने के बाद Identity चोरी होने के साथ ही आपकी पर्सनल चीजों के लीक होने का भी कहीं न कहीं खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है.
मजबूत Password कैसे बनाएं?
अगर आप कोई मजबूत और ऐसा पासवर्ड बनाना चाहते हैं, जिसे हैक करना आसान न हो तो इसके लिए कम से कम 12 से 16 अक्षरों का पासवर्ड रखें. बड़े (A-Z) और छोटे (a-z) अक्षरों को मिक्स करें साथ ही 0 से 9 के बीच का कोई अंक इसमें शामिल करें. @, #, $, %, &, ! आदि को भी पासवर्ड में रखें.
इन गलतियों से बचें
आपको पासवर्ड बनाते समय कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए. ऐसे में आपको अपने मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड बनाने से बचना चाहिए साथ ही साथ 123456 और कोई भी सिंपल अंकों वाला पासवर्ड नहीं रखना चाहिए.