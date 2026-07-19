Gmail से बैंकिंग ऐप तक एक ही जैसा Password रखते हैं? साइबर फ्रॉड का रहता है खतरा, कैसे बनाएं सुरक्षित पासवर्ड

Password Safety Tips: आज के डिजिटल दौर में हम काफी हद तक इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं पर निर्भर हो चुके हैं. हममें से ज्यादातर लोग तरह-तरह की ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, Gmail, UPI और कुछ अन्य बैंकिंग ऐप्स ऐसी होती हैं, जिन्हें फोन में रखना जरूरी हो जाता है. लेकिन, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वे सभी ऐप्स में एक ही जैसा बल्कि, कुछ लोग तो एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं.