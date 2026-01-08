न पति, न फेरे… फिर भी भोजपुरी गायिका देवी के घर जब गूंजी थी किलकारी! जर्मनी से जुड़ी है उनके बच्चे की यह कहानी

साहस की यह कहानी

देवी की यह कहानी सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि देश की उन तमाम महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो अकेले बच्चा पालने का जज़्बा रखती हैं. डॉ. सोनाली गुप्ता जैसे विशेषज्ञों ने भी इस बात की पुष्टि की कि भारत का कानून (ART एक्ट 2021) अविवाहित महिलाओं को IVF के ज़रिए माँ बनने का पूरा अधिकार देता है. देवी ने बस उस अधिकार को अपने हौसले से हकीकत में बदल दिया.