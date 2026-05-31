ATM में पैसे खत्म होने से पहले बैंक को कैसे लग जाती है भनक? जानिए पूरा सिस्टम

ATM Cash Tracking: आज के दौर में ATM से पैसे निकालना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. लाखों लोग हर दिन कैश की जरूरत पूरी करने के लिए ATM का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बैंक को कैसे पता चलता है कि किसी ATM में पैसे कम हो रहे हैं या खत्म होने वाले हैं. दरअसल, आधुनिक ATM एक स्मार्ट डिजिटल सिस्टम है जो हर समय बैंक के सर्वर से जुड़ा रहता है.