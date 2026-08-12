Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल

पहले तैयार होता है कोच का स्ट्रक्चर

वंदे भारत ट्रेन को बनाने की प्रक्रिया कोच शेल से शुरु होती है. इसके लिए फिक्स डिजाइन और इंजीनियरिंग के मुताबिक कोच का डिजाइन तैयार किया जाता है. ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोच आगे होने वाली इलेक्ट्रिकल और इंटीरियर इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हो.