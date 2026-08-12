  • Home>
  • Gallery»
  • Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल

Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल

Vande Bharat train: भारत में रेलवे सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का साधन नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे का एक जरूरी हिस्सा भी है. देश में एक से बढ़कर एक तेज रफ्तार ट्रेनें चलती हैं.


By: Kunal Mishra | Published: August 12, 2026 6:41:25 PM IST

Follow us on
Google News
Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल - Photo Gallery
1/5

कहां बनती हैं वंदे भारत ट्रेनें?

वंदे भारत की शुरुआती और मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई रही है. यह फैक्ट्री ट्रेन कोच के निर्माण के लिए जानी जाती है, जो कि पैसेंजर कोच के साथ ही साथ भारतीय रेलवे की अन्य जरूरतों को भी पूरा करने का काम करती है.

You Might Be Interested In
Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल - Photo Gallery
2/5

पहले तैयार होता है कोच का स्ट्रक्चर

वंदे भारत ट्रेन को बनाने की प्रक्रिया कोच शेल से शुरु होती है. इसके लिए फिक्स डिजाइन और इंजीनियरिंग के मुताबिक कोच का डिजाइन तैयार किया जाता है. ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोच आगे होने वाली इलेक्ट्रिकल और इंटीरियर इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हो.

Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल - Photo Gallery
3/5

इलेक्ट्रिकल और तकनीकी व्यवस्था

वंदे भारत सामान्य locomotive-hauled train से अलग trainset architecture पर बेस्ड होती है. इसलिए अन्य ट्रेनों के मुकाबले इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम की भूमिका अहम मानी जाती है. ट्रेन के अलग-अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाए जाते हैं.

You Might Be Interested In
Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल - Photo Gallery
4/5

अंदर तैयार किया जाता है इंटीरियर इंटीरियर

इसके बाद कोच के अंदर पैसेंजर सिटिंग और दूसरी सुविधाओं को लगाया जाता है. वंदे भारत में रेक्लाइनिंग सीट्स के साथ ही साथ आरामदायक कोच साथ ही साथ उसके अंदर एक शानदार इंटीरियर भी लगाया जाता है.

You Might Be Interested In
Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल - Photo Gallery
5/5

सुरक्षा सिस्टम की फिटिंग

ट्रेन बनने के दौरान अलग-अलग सेफ्टी सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता है. इनमें CCTV, इमरजेंसी अलार्म पुश बटन, टॉल बैक यूनिट के साथ ही साथ फायर सेफ्टी आदि जैसे सिस्टम भी शामिल किए जाते हैं.

Tags:
vande bharat train
Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल - Photo Gallery
Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल - Photo Gallery
Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल - Photo Gallery
Vande Bharat: कहां और कैसे बनती हैं देश की सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेनें? अन्य ट्रेनों से कैसे अलग, यहां देखें पूरी डिटेल - Photo Gallery