2025 में AI के कारण आपकी जिंदगी में होंगे ये 10 बड़े बदलाव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) 2025 में हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने जा रहा है. यह न केवल तकनीकी क्षेत्र में, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, और रोजमर्रा के काम में बदलाव ला रहा है. तो चलिए जानते आखिर ऐसे कौन कौन से काम हैं कि 2025 में AI किन कामों को करने जा रहा है, जो हमारे घर से लेकर दुनिया तक को बदल देंगे.