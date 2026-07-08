किराए के घर में टूट-फूट का पैसा कौन देगा? 90% किराएदार और मकान मालिक नहीं जानते ये नियम

House Rent Rules: किराए के घर में रहने वाले लोगों के सामने सबसे आम सवालों में से एक यह होता है कि अगर घर का नल टपकने लगे, पाइप फट जाए या बाथरूम की फिटिंग खराब हो जाए, तो उसकी मरम्मत का खर्च कौन उठाएगा, किराएदार या मकान मालिक? कई बार इसी छोटी-सी बात पर दोनों के बीच विवाद कि स्थिती बन जाती है. हालांकि, इसका जवाब हर मामले में एक जैसा नहीं होता. ऐसे में चलिए विस्तार से समझें पूरी जानकारी.