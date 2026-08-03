जल्द रिलीज होगा ‘हाउस ऑफ द ड्रैगन’ सीजन 3 एपिसोड 7, जानें कब और कहां देखें अगला शो!

एपिसोड 6 में क्या हुआ?

एपिसोड 6, 'फेसलेस मेन' में , क्रिस्टन कोल की सेना पर टली की सेना द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने के बाद एलिसैन ब्लैकवुड द्वारा उसे मार दिया जाता है. एगॉन, लैरीस और टायलैंड एस्सोस भागने की योजना बनाते हैं, जबकि जेने एरिन, रायना को बेला से मिलने की कोशिश करने के लिए फटकार लगाती है. हैरनहाल में, एलिस रिवर्स एमंड को ड्रैगन के अंडों का एक छिपा हुआ समूह दिखाती है और उससे अपने साथ शासन करने का अनुरोध करती है. किंग्स लैंडिंग में, डेमन, सिटी वॉच गार्ड के वेश में, एक हमलावर को मार डालता है और उल्फ को अपमानित करता है.