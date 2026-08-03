जल्द रिलीज होगा ‘हाउस ऑफ द ड्रैगन’ सीजन 3 एपिसोड 7, जानें कब और कहां देखें अगला शो!
‘हाउस ऑफ द ड्रैगन’ सीजन 3 का एपिसोड 6 अब तक रिलीज हो चुका है और लोग अब इस मच अवेटेड सीरीज के अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जल्द ही इसका एपिसोड 7 रिलीज होने वाला है. आइये जानते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ और अब आगामी एपिसोड कब रिलीज होगा. साथ ही ये भी जानते हैं कि अगले एपिसोड को किस OTT पर देख सकते हैं!
एपिसोड 6 में क्या हुआ?
एपिसोड 6, 'फेसलेस मेन' में , क्रिस्टन कोल की सेना पर टली की सेना द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने के बाद एलिसैन ब्लैकवुड द्वारा उसे मार दिया जाता है. एगॉन, लैरीस और टायलैंड एस्सोस भागने की योजना बनाते हैं, जबकि जेने एरिन, रायना को बेला से मिलने की कोशिश करने के लिए फटकार लगाती है. हैरनहाल में, एलिस रिवर्स एमंड को ड्रैगन के अंडों का एक छिपा हुआ समूह दिखाती है और उससे अपने साथ शासन करने का अनुरोध करती है. किंग्स लैंडिंग में, डेमन, सिटी वॉच गार्ड के वेश में, एक हमलावर को मार डालता है और उल्फ को अपमानित करता है.
एपिसोड 7 में क्या देखने को मिलेगा?
सीज़न के अंतिम से पहले वाले एपिसोड में हालात और भी गंभीर होने की उम्मीद है, क्योंकि एलिसेंट द्वारा अपनी बेटी को पीछे छोड़ दिए जाने के बाद रैनीरा की बढ़ती हताशा हेलेना को और भी बड़े खतरे में डाल देती है. ट्रेलर में एमंड के एक और बड़े युद्ध की तैयारी करने का भी संकेत मिलता है, जबकि विशाल सेनाएं टम्बलटन की ओर बढ़ रही हैं, जो ड्रैगन्स के नृत्य में एक और महत्वपूर्ण टकराव के लिए मंच तैयार करती हैं.
कब और कहाँ देखें?
भारत में दर्शकों के लिए, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का सातवां एपिसोड सोमवार को भारतीय मानक समयानुसार सुबह 6:30 बजे प्रसारित होगा और यह विशेष रूप से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा.
एपिसोड लिस्ट
पिछले सीज़न की तरह, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 3 में भी आठ एपिसोड होंगे, जिनके नए अध्याय साप्ताहिक रूप से रिलीज़ होंगे.
एपिसोड 1: नमक और समुद्र, आग और खून - अब उपलब्ध है
एपिसोड 2: क्वीन्स लैंडिंग - अब उपलब्ध है
एपिसोड 3: रैनीरा की विजय - अब उपलब्ध है
एपिसोड 4: टम्बलटन - अब उपलब्ध है
एपिसोड 5: अडिग और अविचल - अब उपलब्ध है
एपिसोड 6: बेनाम लोग - अब उपलब्ध है
एपिसोड 7: 2 अगस्त
एपिसोड 8: 9 अगस्त