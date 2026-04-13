आखिर क्यों बिछाई जाती है होटल में सफेद चादर? जानें इसके पीछे छिपा बड़ा राज़

Hotel Bedsheets: आप किसी भी होटल के कमरे में जाएं, वहां आपको एक चीज हमेशा कॉमन दिखेगी. हर होटल के कमरे में सफेद और साफ चादरें बेड पर बिछाई जाती हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि हर होटल में केवल सफेद चादर ही क्यों बिछाई जाती है?