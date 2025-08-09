  • Home>
  • Gallery»
  • Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग।

Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग।

avneet kaur sexy pics: अवनीत कौर इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस है और  अपने बोल्ड लुक की वजह से हमेशा खबरों में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्ट्रिव हैं और फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। अवनीत कौर की हर तस्वीर इंटरनेट पर आते ही वायरल हो जाती हैं। ऐसे ही एक बार फिर अवनीत ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो अब पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। आइये देखते हैं अवनीत कौर की बोल्ड और सेक्सी तस्वीरें

By: Ananya verma Last Updated: August 9, 2025 00:16:00 IST
Follow us on
Google News
Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग। - Photo Gallery
1/6

अवनीत कौर इंस्टाग्राम पिक्चर्स

एक बार फिर से अवनीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम पर, कुछ हॉटनेस से भरी और कातिल अदाओ के साथ ये फ़ोटोज़ पोस्ट की है।

Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग। - Photo Gallery
2/6

मिरर सेल्फी

इस फोटो में अवनीत ने अपने आईफ़ोन से एक मिरर सेल्फी ली है। जिस में उनके पीछे का कमरा और कमरे से व्यू भी साफ़ दिख रहा है।

Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग। - Photo Gallery
3/6

वेवी हेयर

इस फोटो में Avneet kaur ने एक हॉल्टर नेक वाला टॉप पहने नज़र साथ ही उन्होंने अपने बाल हल्के कर्ल्स करे है ।

Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग। - Photo Gallery
4/6

Avneet का क्यूट अंदाज

अवनीत कौर काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस में से एक है। अवनीत कौर 23 साल की है और उनके इंस्टाग्राम पर 32M तक फॉलोअर्स हज

Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग। - Photo Gallery
5/6

नेचुरल मेकअप लुक

इस फोटो में अवनीत में साफ़ दिख रहा है की, अवनीत ने काफ़ी नेचुरल मेकअप किया हुआ है। Nude lipstick लगाई हुई है और नेचुरल ऑय मेकअप किया है।

Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग। - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

इस लेख में इस्तेमाल की गई सभी तस्वीरें अवनीत कौर के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट और सार्वजनिक स्रोतों से ली गई हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जानकारी देना है। हम किसी भी तस्वीर के कॉपीराइट के दावेदार नहीं हैं। सभी अधिकार संबंधित मालिक/फोटोग्राफर के पास सुरक्षित हैं।

Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग। - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग। - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग। - Photo Gallery
Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग। - Photo Gallery
Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग। - Photo Gallery
Hot लुक में नजर आई ये एक्ट्रेस ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल और लगाई इंटरनेट पर आग। - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?