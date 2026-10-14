Honey Singh की बढ़ी टेंशन? 3 बार बुलाने के बाद फिर समन, नहीं पहुंचे तो हो सकती है बड़ी कार्रवाई
Honey Singh Concert Controversy: हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. महाराष्ट्र साइबर ने रैपर-सिंगर को एक कॉन्सर्ट के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 16 अक्टूबर 2026 को तलब किया है. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उन्हें तीन बार समन भेजा गया था, लेकिन वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह पूरा मामला क्या है?
किस मामले में फंसे हैं हनी सिंह?
यह पूरा विवाद हनी सिंह द्वारा एक कॉन्सर्ट में कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के इर्द-गिर्द घूमता है. शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर में शिकायत दर्ज कराई और कॉन्सर्ट के दौरान की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई. शिकायत के आधार पर, जांच शुरू की गई, और हनी सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया. अब, इस मामले में 16 अक्टूबर की पेशी अहम मानी जा रही है.
हनी सिंह की मुश्किलें क्यों बढ़ीं?
महाराष्ट्र साइबर ने रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह को पूछताछ के लिए नया समन भेजा है. बताया जा रहा है कि यह मामला एक कॉन्सर्ट के दौरान किए गए कथित आपत्तिजनक कमेंट से जुड़ा है. साइबर अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की और इस बारे में हनी सिंह से पूछताछ करना चाहते हैं.
हनी सिंह को मिला 16 अक्टूबर को समन
महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को 16 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है. जांच एजेंसी कॉन्सर्ट के दौरान किए गए कथित कमेंट का कॉन्टेक्स्ट और शिकायत पर उनका वर्जन जानना चाहती है. जांच अभी आगे बढ़ रही है.
हनी सिंह को तीन समन पहले ही जारी हो चुके
सूत्रों के मुताबिक, हनी सिंह को पहले भी तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है. हालांकि, वह अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए. बताया गया कि विदेश में होने के कारण वह पूछताछ में शामिल नहीं हो पाए.
5 अक्टूबर को भी पेश नहीं हुए थे हनी सिंह
खबर है कि हनी सिंह को 5 अक्टूबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए. इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से और समय मांगा. अब, एजेंसी ने एक बार फिर उन्हें 16 अक्टूबर की तारीख दी है.
अगर हनी सिंह पेश नहीं हुए तो क्या होगा?
महाराष्ट्र साइबर के सूत्रों की रिपोर्ट है कि अगर हनी सिंह इस बार पूछताछ के लिए पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. हालांकि, आगे की कार्रवाई जांच और अधिकारियों के फैसले पर निर्भर करेगी.