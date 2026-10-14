Honey Singh की बढ़ी टेंशन? 3 बार बुलाने के बाद फिर समन, नहीं पहुंचे तो हो सकती है बड़ी कार्रवाई

Honey Singh Concert Controversy: हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. महाराष्ट्र साइबर ने रैपर-सिंगर को एक कॉन्सर्ट के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 16 अक्टूबर 2026 को तलब किया है. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उन्हें तीन बार समन भेजा गया था, लेकिन वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह पूरा मामला क्या है?