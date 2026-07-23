महंगे सीरम छोड़िए! अलसी, चावल का पानी और एलोवेरा से घर पर बनाएं नेचुरल एंटी-एजिंग सीरम

Homemade serum: उम्र बढ़ने के साथ त्वचा का प्राकृतिक कोलेजन धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिससे स्किन ढीली पड़ने लगती है और चेहरे पर झुर्रियां व फाइन लाइन्स नजर आने लगती हैं. ऐसे में लोग महंगे एंटी-एजिंग क्रीम और सीरम का सहारा लेते हैं. लेकिन आपकी रसोई में मौजूद अलसी, चावल का पानी और एलोवेरा जेल मिलाकर तैयार किया गया एक आसान होममेड सीरम त्वचा को पोषण देने, कसाव लाने और प्राकृतिक निखार बढ़ाने में मददगार माना जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका.