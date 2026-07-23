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महंगे सीरम छोड़िए! अलसी, चावल का पानी और एलोवेरा से घर पर बनाएं नेचुरल एंटी-एजिंग सीरम

Homemade serum: उम्र बढ़ने के साथ त्वचा का प्राकृतिक कोलेजन धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिससे स्किन ढीली पड़ने लगती है और चेहरे पर झुर्रियां व फाइन लाइन्स नजर आने लगती हैं. ऐसे में लोग महंगे एंटी-एजिंग क्रीम और सीरम का सहारा लेते हैं. लेकिन आपकी रसोई में मौजूद अलसी, चावल का पानी और एलोवेरा जेल मिलाकर तैयार किया गया एक आसान होममेड सीरम त्वचा को पोषण देने, कसाव लाने और प्राकृतिक निखार बढ़ाने में मददगार माना जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका.


By: Ranjana Sharma | Published: July 23, 2026 4:36:50 PM IST

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महंगे सीरम नहीं, रसोई की ये चीजें बन सकती हैं एंटी-एजिंग का राज

म्र बढ़ने के साथ त्वचा में कोलेजन का स्तर कम होने लगता है, जिससे स्किन ढीली पड़ने लगती है और झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं. अगर आप केमिकल वाले महंगे प्रोडक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो अलसी, चावल का पानी और एलोवेरा जेल से बना होममेड सीरम एक प्राकृतिक विकल्प हो सकता है.

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इस सीरम को बनाने के लिए चाहिए सिर्फ 4 चीजें

इस सीरम के लिए आपको चाहिए-2 बड़े चम्मच अलसी के बीज,आधा कप चावल का पानी,2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल,1 विटामिन-ई कैप्सूल ये सभी चीजें त्वचा को पोषण देने और उसे हाइड्रेट रखने में मददगार मानी जाती हैं.

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सबसे पहले तैयार करें अलसी का जेल

एक पैन में 1 कप पानी और 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज डालें. इसे 5–7 मिनट तक मध्यम आंच पर उबालें. जब पानी गाढ़ा और जेल जैसा हो जाए तो गैस बंद कर दें और तुरंत कपड़े या छलनी से छान लें.

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चावल का पानी ऐसे करें तैयार

चावल को लगभग 1 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें. इसके बाद उस पानी को छान लें. यही चावल का पानी इस सीरम में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पारंपरिक रूप से त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है.

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अब तैयार करें होममेड एंटी-एजिंग सीरम

एक बाउल में 2 चम्मच अलसी का जेल, 2 चम्मच चावल का पानी और 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं. इसमें 1 विटामिन-ई कैप्सूल का तेल डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह फेंटें, जब तक कि स्मूद और क्रीमी सीरम तैयार न हो जाए.

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ऐसे करें स्टोर, 10–12 दिन तक रहेगा सुरक्षित

तैयार सीरम को साफ कांच की ड्रॉपर बोतल में भरें और फ्रिज में रखें. सही तरीके से स्टोर करने पर यह लगभग 10 से 12 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

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रात में ऐसे लगाएं, सुबह दिखेगी फ्रेश स्किन

रात को चेहरा धोकर सुखा लें. इसके बाद सीरम की 4–5 बूंदें चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 2–3 मिनट तक हल्के हाथों से ऊपर की दिशा में मसाज करें और इसे रातभर लगा रहने दें. सुबह सामान्य पानी से चेहरा धो लें.

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नियम इस्तेमाल से मिल सकते हैं ये फायदे

इस घरेलू सीरम का नियमित उपयोग त्वचा को हाइड्रेट रखने, मुलायम बनाने और प्राकृतिक निखार बढ़ाने में सहायक माना जाता है. अलसी में मौजूद ओमेगा-3 और एंटीऑक्सीडेंट्स, एलोवेरा की नमी और चावल के पानी के पारंपरिक गुण मिलकर त्वचा की देखभाल में मदद कर सकते हैं.

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