क्या आप भी वेट लॉस से परेशान हैं? तो आज ही ट्राय करें ये मैजिकल ड्रिंक!
आजकल हर कोई हेल्दी और फिट रहना चाहता है. लेकिन जूस और कैप्सूल की बजाय अगर आप कुछ नेचुरल और टेस्टी पिएं तो? ड्राई फ्रूट्स से बनता ये ड्रिंक सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि वजन कम करने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी मदद करता है. आइए जानते हैं इसे बनाने और पीने के 8 आसान फायदे.
बादाम
बादाम का उपयोग ड्रिंक में एनर्जी बढ़ाने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए होता है. इसमें प्रोटीन और विटामिन E होता है, जो स्किन के लिए फायदेमंद है.
काजू
काजू ड्रिंक में क्रीमी टेक्सचर और हेल्दी फैट देता है. ये दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा है और भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है.
अखरोट में ओमेगा-3 फैट्स
अखरोट ड्रिंक को और पोषक बनाता है. ओमेगा-3 फैट्स दिल की सेहत सुधारते हैं और त्वचा को ग्लोइंग बनाए रखते हैं.
किशमिश और खजूर की मिठास
किशमिश और खजूर ड्रिंक को नेचुरल स्वीटनेस देते हैं. ये आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत हैं और शरीर में एनर्जी बनाए रखते हैं.
हल्दी और दालचीनी का ट्विस्ट
हल्दी और दालचीनी ड्रिंक में एंटी-एजिंग और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण लाती हैं. ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन कम करने में मदद करती हैं.
स्किन और बालों के लिए फायदेमंद
इस ड्रिंक के नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है और बाल मजबूत रहते हैं. विटामिन और मिनरल्स की वजह से ये नेचुरल ब्यूटी ड्रिंक बन जाता है.
आसानी से बनता है घर पर
सभी ड्राई फ्रूट्स को रात भर भिगोकर और अगले दिन दूध या पानी में ब्लेंड कर लें. मिनटों में तैयार होने वाला यह ड्रिंक हर सुबह के लिए परफेक्ट है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.