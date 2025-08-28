घरेलू कोलेजन क्रीम का कमाल, हफ्तेभर में पाएं जवां और बेदाग त्वचा
आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अच्छे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स खरीदना मुश्किल हो गया है। महंगे सीरम और क्रीम हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठते। लेकिन अच्छी स्किन पाने के लिए हमेशा महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती। घर पर बनी बीटरूट कोलेजन क्रीम आपको बिना खर्चे के वही ग्लो और जवानी दे सकती है।
बीटरूट क्यों है फायदेमंद?
बीटरूट हमारी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। जैसे इसे खाने से खून बढ़ता है और शरीर हेल्दी बनता है, वैसे ही चेहरे पर लगाने से यह गालों पर नैचुरल लालिमा और ग्लो लाता है।
बीटरूट कोलेजन क्रीम बनाने के लिए जरूरी चीजें
बीटरूट कोलेजन क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए ,एक मध्यम आकार का बीटरूट, एक चम्मच कॉर्नस्टार्च, दो चम्मच अलसी के बीज, एक बड़ा चम्मच बादाम का तेल, कुछ बूंदें जोजोबा ऑयल और एक चम्मच गुलाब जल। ये सारी चीज़ें आसानी से घर पर उपलब्ध हो जाती हैं।
बीटरूट कोलेजन बनाने का तरीका
इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले बीटरूट को उबालकर पीस लें। अब इसमें कॉर्नस्टार्च और गुलाब जल डालकर अच्छे से मिला लें। फिर उबली हुई अलसी के बीज का जेल तैयार करके इसमें डालें। इसके बाद बादाम का तेल और जोजोबा ऑयल मिलाकर सबको अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब आपकी बीटरूट कोलेजन क्रीम तैयार है।
कैसे करें इस्तेमाल?
इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से क्लेंज़र से धो लें। इसके बाद थोड़ी सी क्रीम लेकर चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से मसाज करें। इसे पूरी रात चेहरे पर लगा रहने दें और सुबह गुनगुने पानी से धो लें।
बीटरूट क्रीम लगाने के फायदे
इस क्रीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह नेचुरल और केमिकल-फ्री है। इसमें मौजूद विटामिन C और ओमेगा-3 त्वचा का पीएच लेवल बैलेंस करते हैं और लंबे समय तक स्किन को जवां बनाए रखते हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.