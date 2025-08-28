घरेलू कोलेजन क्रीम का कमाल, हफ्तेभर में पाएं जवां और बेदाग त्वचा

बीटरूट कोलेजन बनाने का तरीका

इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले बीटरूट को उबालकर पीस लें। अब इसमें कॉर्नस्टार्च और गुलाब जल डालकर अच्छे से मिला लें। फिर उबली हुई अलसी के बीज का जेल तैयार करके इसमें डालें। इसके बाद बादाम का तेल और जोजोबा ऑयल मिलाकर सबको अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब आपकी बीटरूट कोलेजन क्रीम तैयार है।