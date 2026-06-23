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किसी ने शाहरुख-आमिर, तो किसी ने कंगना संग किया काम; जब विदेशी सितारों ने मचाया बॉलीवुड में धमाल

Hollywood Actors Worked in Bollywood: आपने बॉलीवुड सितारों को हॉलीवुड में काम करते देखा होगा. इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, अनुपम खेर जैसे सितारे शामिल हैं. लेकिन आज हम आपको उन हॉलीवुड एक्टर्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया है. चलिए एक नजर डालते हैं उन सितारों पर. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 23, 2026 5:15:07 PM IST

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विल स्मिथ

हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ, जिन्हें 'परसूट ऑफ हैप्पीनेस' से जाना जाता है. अभिनेता ने बॉलीवुड फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' में काम किया था, जिसमें उनका देसी अंदाज देखने को मिला था. टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे अभिनीत इस फिल्म में 'राधा तेरी चुनरी' डांस के लिए विल स्मिथ को लिया गया था.

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डेनिस रिचर्ड्स

साल 2009 में सब्बीर खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'कमबख्त इश्क' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में हॉलीवुड एक्ट्रेस डेनिस रिचर्ड्स भी मौजूद थीं. अभिनेत्री ने फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रोमांस किया और अक्षय कुमार की खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान दिया. फिल्म एक हॉलीवुड स्टंटमैन और मेडिकल छात्रा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती और वे एक-दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अंततः उन्हें प्यार हो जाता है.

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टोबी स्टीफेंस

फिल्म 'मंगल पांडे' में टोबी स्टीफंस ने कैप्टन विलियम गॉर्डन का किरदार निभाया था, जिनकी मंगल पांडे (आमिर खान) से दोस्ती हो जाती है. यह फिल्म मंगल पांडे के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक फिल्म थी. केतन मेहता द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रानी मुखर्जी, अमीशा पटेल और किरण खेर सहित अन्य कलाकार भी नजर आए थे.

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मिश बॉयको

विकास बहल की फिल्म 'क्वीन' में कंगना रनौत ने एक शर्मीली और आत्मविश्वासहीन लड़की का किरदार निभाया था, जो शादी से एक दिन पहले अपने मंगेतर से रिश्ता तोड़ लेने के बाद अकेले ही पेरिस और एम्स्टर्डम में हनीमून मनाने जाने का फैसला करती है. एम्स्टर्डम पहुंचने पर उसकी मुलाकात रूस के ओलेक्जेंडर से होती है, जिसका नाम वह ठीक से बोल नहीं पाती. फिल्म में ओलेक्जेंडर का किरदार हॉलीवुड स्टार मिश बॉयको ने निभाया था.

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क्रिस्टोफर बी. डंकन

हॉलीवुड अभिनेता क्रिस्टोफर बी. डंकन ने शाहरुख खान की फिल्म 'माई नेम इज खान' में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बराक ओबामा का किरदार निभाया था, जो अंत में शाहरुख खान से मिलते हैं और उनसे वो संवाद कहते हैं, जिसने दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए - 'आपका नाम खान है और आप आतंकवादी नहीं हैं.'

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पॉल ब्लैकथॉर्न

आमिर खान अभिनीत फिल्म 'लगान' में कैप्टन एंड्रयू रसेल का किरदार ब्रिटिश अभिनेता पॉल ब्लैकथॉर्न ने निभाया था. 'लगान' में उनकी दमदार अदाकारी को काफी सराहा गया. फिल्म में “तीन गुना लगान देना पड़ेगा” उनका मशहूर डायलॉग था.

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