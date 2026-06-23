किसी ने शाहरुख-आमिर, तो किसी ने कंगना संग किया काम; जब विदेशी सितारों ने मचाया बॉलीवुड में धमाल

डेनिस रिचर्ड्स

साल 2009 में सब्बीर खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'कमबख्त इश्क' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में हॉलीवुड एक्ट्रेस डेनिस रिचर्ड्स भी मौजूद थीं. अभिनेत्री ने फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रोमांस किया और अक्षय कुमार की खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान दिया. फिल्म एक हॉलीवुड स्टंटमैन और मेडिकल छात्रा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती और वे एक-दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अंततः उन्हें प्यार हो जाता है.