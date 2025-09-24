इस हॉलीवुड हसीना को देख छूट जाते हैं अच्छे-अच्छों के पसीने, एक-एक तस्वीर होती है वायरल - Photo Gallery
इस हॉलीवुड हसीना को देख छूट जाते हैं अच्छे-अच्छों के पसीने, एक-एक तस्वीर होती है वायरल

Dua Lipa Sexy Photoshoot: दुनिया की पॉप क्वीन दुआ लीपा (Dua Lipa) अपनी बोल्ड पर्सनालिटी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. उनके सेक्सी और हॉट लुक्स ने उन्हें ग्लैमर और स्टाइल का आइकन बना दिया है. इस गैलरी में हम देखेंगे उनके कुछ सबसे सिजलिंग फोटोज, जो उनकी बोल्डनेस को बखूबी दिखाते हैं.

By: Shraddha Pandey Last Updated: September 24, 2025 07:46:54 PM IST
Dua Lipa bold photos - Photo Gallery
1/7

हॉलीवुड स्टार दुआ लीपा

Dua Lipa की एक ब्रिटिश-अल्बानियाई सिंगर, एक्ट्रेस और मॉडल हैं. जिनकी खूबसूरती लोगों को इतना अट्रैक्ट करती है कि लोग अपने होश खो बैठते हैं. इन तस्वीरों में भी वो बेहद हॉट नजर आ रही हैं.

Dua Lipa Boldness - Photo Gallery
2/7

पॉपुलर सिंगर दुआ लीपा

ग्लोबल पॉप सिंगर दुआ लीपा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन अपनी प्लेफुल और teasing attitude captured करवाती हैं, जिसे सोशल मीडिया पर उनके फैंस खूब पसंद करते हैं.

Dua Lipa Hot photoshoot - Photo Gallery
3/7

ग्रैमी अवॉर्ड विनर दुआ लीपा

दुआ एक ग्रैमी अवॉर्ड विनर हैं. उनकी पहुंच विदेशों में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी है. इन तस्वीरों में उनका अंदाज सबका ध्यान खींच रहा है. उनके body language ने इस शॉट को absolute showstopper बना दिया है.

Dua Lipa bold pics - Photo Gallery
4/7

दुआ लीपा ग्लोबल पॉप सिंगर

29 साल की ये हसीना अपने रिलेशनशिप स्टेटस के साथ सुपर ग्लैमरस अंदाज की वजह से भी आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं.हाल ही में उन्होंने 6 साल छोटे एक्टर कैलम टर्नर से सगाई करने की अनाउंमेंट की थी.

Dua Lipa Hot pose - Photo Gallery
5/7

दुआ लीपा सिजलिंग फोटोज

कुछ समय पहले दुआ लीपा के 'लेविटेटिंग' और 'वो लड़की जो' गाने का मैशअप भारत में भी खूब वायरल हुआ था. जिसे लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग बना डाला था.

Dua Lipa Hot looks - Photo Gallery
6/7

दुआ लीपा सेक्सी फोटोज

करोड़ों की मालकिन दुआ बेशक सिंगर हैं, लेकिन उनका स्टाइल बड़ी-बड़ी हीरोइन को पीछे छोड़ने के लिए काफी है. वो हमेशा अपने बोल्ड आउटफिट की वजह से लाइमलाइट लूट ले जाती हैं.

Dua Lipa sexy pics - Photo Gallery
7/7

दुआ लीपा हॉट लुक्स

रिपोर्ट्स की मानें तो, जिनसे उन्होंने सगाई का ऐलान किया, कैलम की नेटवर्थ 31.5 करोड़ है. जबकि दुआ 1,116 करोड़ की मालकिन हैं. दोनों के रिलेशनशिप पर पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही है

Dua LipaDua Lipa Bold LooksDua Lipa Sexy Photoshoothollywood actress singer Dua Lipa
