पर्दे पर इन अदाकाराओं ने मचाया तहलका, बदल दी अभिनय की एक नई परिभाषा

Hollywood’s Boldest Roles That Set Screens on Fire: हॉलीवुड की उन भूमिकाओं और अभिनेत्रियों की सूची जिन्होंने न सिर्फ अपनी बोल्डनेस बल्कि अपने दमदार अभिनय के फैसलों से सिनेमा के पर्दे पर एक अलग ही पहचान बनाई है. इसके साथ ही हॉलीवुड में कुछ ऐसी भी भूमिकाएं रही हैं जिन्होंने न केवल पर्दे पर आग लगाई, बल्कि अभिनय की परिभाषा को पूरी तरह से बदले का काम किया है. दरअसल, ये भूमिकाएं सिर्फ ‘बोल्ड’ होने की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने साहस, शारीरिक बदलाव और भावनात्मक गहराई के कारण इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं हैं.