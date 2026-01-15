पर्दे पर इन अदाकाराओं ने मचाया तहलका, बदल दी अभिनय की एक नई परिभाषा
Hollywood’s Boldest Roles That Set Screens on Fire: हॉलीवुड की उन भूमिकाओं और अभिनेत्रियों की सूची जिन्होंने न सिर्फ अपनी बोल्डनेस बल्कि अपने दमदार अभिनय के फैसलों से सिनेमा के पर्दे पर एक अलग ही पहचान बनाई है. इसके साथ ही हॉलीवुड में कुछ ऐसी भी भूमिकाएं रही हैं जिन्होंने न केवल पर्दे पर आग लगाई, बल्कि अभिनय की परिभाषा को पूरी तरह से बदले का काम किया है. दरअसल, ये भूमिकाएं सिर्फ ‘बोल्ड’ होने की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने साहस, शारीरिक बदलाव और भावनात्मक गहराई के कारण इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं हैं.
शेरोन स्टोन बेसिक इंस्टिंक्ट
शेरोन स्टोन ने कैथरीन ट्रामेल के रूप में एक निडर और रहस्यों से भरी महिला की भूमिका निभाकर सनसनी फैलाने का काम किया.
डेकोटा जॉनसन फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे
तो वहीं, दूसरी तरफ डेकोटा ने अनास्तासिया स्टील के चुनौतीपूर्ण किरदार को बड़ी ही मासूमियत और आत्मविश्वास के साथ पर्दे पर उतार और साथ ही लोगों को अपना दीवाना भी बनाया.
एंजेलिना जोली ओरिजिनल सिन
इस फिल्म में जोली ने अपने करियर की सबसे साहसिक और जुनून से भरी भूमिकाओं में से एक निभाई था, जिससे लाखों लोगों ने बेहद ही पसंद किया था.
केट विंसलेट टाइटैनिक
इसके अलावा रोज़ के किरदार में केट ने उस दौर के समाज की बंदिशों को तोड़कर अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का साहस दिखाया है.
मोनिका बेलुची मलेना
इन्होंने एक ऐसी महिला का दर्द और साहस दिखाया जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे समाज के निशाने पर होती है और साथ ही कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है.
मार्गोट रॉबी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट
इसतके अलावा मार्गोट ने नाओमी के रूप में अपनी सुंदरता और तेज़ तर्रार अभिनय से स्क्रीन पर जबरदस्त ऊर्जा पैदा की, लोगों को अपना दीवाना बना दिया.
एना डी अरमास ब्लॉन्ड
मर्लिन मुनरो के जीवन पर आधारित इस फिल्म में एना ने बेहद भावनात्मक और साहसिक दृश्यों को निडरता से पर्दे पर उतारने का काम किया.
एनी हैथवे लव एंड अदर ड्रग्स
तो वहीं, इन्होंने एक गंभीर बीमारी से जूझ रही स्वतंत्र विचारों वाली महिला का किरदार पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, जिससे आज भी लोग देखना खूब पसंद करते हैं.
चार्लीज थेरॉन मॉन्स्टर
सबसे आखिरी में इस फिल्म के लिए चार्लीज ने न सिर्फ अपना लुक बदला बल्कि एक सीरियल किलर की बेहद डरावनी और साहसिक भूमिका निभाकर ऑस्कर जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की.