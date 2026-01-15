  • Home>
  • पर्दे पर इन अदाकाराओं ने मचाया तहलका, बदल दी अभिनय की एक नई परिभाषा

पर्दे पर इन अदाकाराओं ने मचाया तहलका, बदल दी अभिनय की एक नई परिभाषा

Hollywood’s Boldest Roles That Set Screens on Fire: हॉलीवुड की उन भूमिकाओं और अभिनेत्रियों की सूची जिन्होंने न सिर्फ अपनी बोल्डनेस बल्कि अपने दमदार अभिनय के फैसलों से सिनेमा के पर्दे पर एक अलग ही पहचान बनाई है. इसके साथ ही हॉलीवुड में कुछ ऐसी भी भूमिकाएं रही हैं जिन्होंने न केवल पर्दे पर आग लगाई, बल्कि अभिनय की परिभाषा को पूरी तरह से बदले का काम किया है. दरअसल, ये भूमिकाएं सिर्फ ‘बोल्ड’ होने की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने साहस, शारीरिक बदलाव और भावनात्मक गहराई के कारण इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं हैं. 


By: DARSHNA DEEP | Published: January 15, 2026 12:24:32 PM IST

Sharon Stone Basic Instinct - Photo Gallery
शेरोन स्टोन बेसिक इंस्टिंक्ट

शेरोन स्टोन ने कैथरीन ट्रामेल के रूप में एक निडर और रहस्यों से भरी महिला की भूमिका निभाकर सनसनी फैलाने का काम किया.

Dakota Johnson Fifty Shades of Grey - Photo Gallery
डेकोटा जॉनसन फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे

तो वहीं, दूसरी तरफ डेकोटा ने अनास्तासिया स्टील के चुनौतीपूर्ण किरदार को बड़ी ही मासूमियत और आत्मविश्वास के साथ पर्दे पर उतार और साथ ही लोगों को अपना दीवाना भी बनाया.

Angelina Jolie Original Sin - Photo Gallery
एंजेलिना जोली ओरिजिनल सिन

इस फिल्म में जोली ने अपने करियर की सबसे साहसिक और जुनून से भरी भूमिकाओं में से एक निभाई था, जिससे लाखों लोगों ने बेहद ही पसंद किया था.

Kate Winslet Titanic - Photo Gallery
केट विंसलेट टाइटैनिक

इसके अलावा रोज़ के किरदार में केट ने उस दौर के समाज की बंदिशों को तोड़कर अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का साहस दिखाया है.

Monica Bellucci Malena - Photo Gallery
मोनिका बेलुची मलेना

इन्होंने एक ऐसी महिला का दर्द और साहस दिखाया जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे समाज के निशाने पर होती है और साथ ही कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है.

Margot Robbie The Wolf of Wall Street - Photo Gallery
मार्गोट रॉबी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट

इसतके अलावा मार्गोट ने नाओमी के रूप में अपनी सुंदरता और तेज़ तर्रार अभिनय से स्क्रीन पर जबरदस्त ऊर्जा पैदा की, लोगों को अपना दीवाना बना दिया.

Ana De Armas Blonde - Photo Gallery
एना डी अरमास ब्लॉन्ड

मर्लिन मुनरो के जीवन पर आधारित इस फिल्म में एना ने बेहद भावनात्मक और साहसिक दृश्यों को निडरता से पर्दे पर उतारने का काम किया.

Anne Hathaway Love & Other Drugs - Photo Gallery
एनी हैथवे लव एंड अदर ड्रग्स

तो वहीं, इन्होंने एक गंभीर बीमारी से जूझ रही स्वतंत्र विचारों वाली महिला का किरदार पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, जिससे आज भी लोग देखना खूब पसंद करते हैं.

Charlize Theron Monster - Photo Gallery
चार्लीज थेरॉन मॉन्स्टर

सबसे आखिरी में इस फिल्म के लिए चार्लीज ने न सिर्फ अपना लुक बदला बल्कि एक सीरियल किलर की बेहद डरावनी और साहसिक भूमिका निभाकर ऑस्कर जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की.

