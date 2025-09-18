इस Hollywood हसीना के लिए खुला बॉलीवुड का दरवाजा, 530 करोड़ की मेगा डील का ऑफर
हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जो सिर्फ 28 साल की हैं उनको लेकर बड़ी खबर आ रही है. दरअसल, वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. फिलहाल सिडनी या उनकी टीम ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. लेकिन, इतना साफ है कि इस खबर ने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों के फैंस में भारी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है.
हॉलीवुड एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी
हॉलीवुड की ग्लैम डॉल सिडनी स्वैनी अगर बॉलीवुड में कदम रखें, तो सोचिए कितना धमाल होगा! अब इसी संभावना ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सिडनी बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं.
ग्लैम डॉल सिडनी स्वैनी बॉलीवुड डेब्यू
सिडनी स्वैनी को बॉलीवुड में डेब्यू के लिए लगभग ₹530 करोड़ की मेगा डील ऑफर की गई है. 28 वर्षीय सिडनी, जिन्होंने Euphoria और The White Lotus जैसे प्रोजेक्ट्स से इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी हासिल की है, इस ऑफर को लेकर चर्चा में हैं.
सिडनी स्वैनी हॉट लुक
बताया जा रहा है कि उन्हें करीब 35 मिलियन फीस और 10 मिलियन स्पॉन्सरशिप दी जाएगी. ये कुल मिलाकर लगभग ₹415 करोड़ की बेसिक पेमेंट और ₹115 करोड़ एड्स व ब्रांडिंग से जुड़ी रकम बनती है.
सिडनी स्वैनी अपकमिंग फिल्म
सूत्रों के अनुसार, फिल्म की कहानी एक ऐसी अमेरिकन स्टार पर आधारित है, जो भारत के एक बड़े सेलेब्रिटी के साथ रोमांटिक ट्रैक में नज़र आएगी. शूटिंग 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है और लोकेशन्स न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन और दुबई जैसे इंटरनेशनल सिटीज़ होंगे
सिडनी स्वीनी को बॉलीवुड डेब्यू ऑफर
अगर यह डील पक्की हो जाती है, तो सिडनी बॉलीवुड में अब तक की सबसे महंगी साइन की गई इंटरनेशनल एक्ट्रेस बन जाएंगी. यह कदम हिंदी सिनेमा के लिए भी बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री अब ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है.