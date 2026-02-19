Holi Sweets: गुजिया से ठंडाई तक, इस होली घर ट्राई करें ये खास मिठाइयां
Holi Sweets: होली का त्योहार आते ही घरों में तरह-तरह की पारंपरिक मिठाइयों की खुशबू फैलने लगती है. इस मौके पर अगर आप कुछ खास और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो मिल्कमेड के साथ तैयार होने वाली आसान रेसिपीज आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं. गुजिया से लेकर मालपुआ रबड़ी और ठंडाई तक, ये सभी मिठाइयां घर पर आसानी से बनाई जा सकती हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती हैं.
गुजिया-होली की पारंपरिक मिठास
गुजिया एक क्लासिक तली हुई मिठाई है, जो खोया, मैदा, सूजी, नारियल और सूखे मेवों से बनाई जाती है. इसकी खुशबूदार बनावट और हल्का मीठा स्वाद त्योहार की रौनक बढ़ा देता है.
मालपुआ रबड़ी
मालपुआ रबड़ी अपनी रिच और क्रीमी टेक्सचर के लिए जानी जाती है. नरम-फूले मालपुआ को चाशनी में डुबोकर ऊपर से गाढ़ी रबड़ी डाली जाती है, जो इसे बेहद लाजवाब बना देती है.
टूटी फ्रूटी गुजिया
टूटी फ्रूटी गुजिया पारंपरिक स्वाद में एक मजेदार फ्यूजन जोड़ती है. मीठे-खट्टे टूटी फ्रूटी की फिलिंग परतदार आटे में भरकर तली जाती है, जिससे हर बाइट में अलग मजा मिलता है.
चॉकलेट नटी गुजिया
यह रेसिपी गुजिया को चॉकलेटी ट्विस्ट देती है. नटी और क्रीमी फिलिंग इसे पारंपरिक गुजिया से अलग बनाती है.
चॉकलेट गुजिया
चॉकलेट गुजिया पारंपरिक मिठाई का आधुनिक रूप है. इसका कुरकुरा बाहरी हिस्सा और अंदर की मीठी चॉकलेटी फिलिंग इसे खास बनाती है. होली पर इसे स्नैक या डेजर्ट के तौर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है.
ठंडाई
ठंडाई मेवों, बीजों और मसालों से बना पारंपरिक दूधिया पेय है, जिसे खास तौर पर होली और शिवरात्रि पर बनाया जाता है. मिल्कमेड मिलाने से इसकी बनावट और भी क्रीमी और स्वाद गाढ़ा हो जाता है—एक बार पीने के बाद हर कोई और मांगेगा.
गुलाब जामुन
गुलाब जामुन के बिना कोई भी त्योहार अधूरा लगता है. मैदा, पनीर और चाशनी से बनी यह मिठाई मुंह में घुल जाने वाली मिठास देती है. नेस्ले मिल्कमेड के इस्तेमाल से गुलाब जामुन और भी नरम और रिच बनते हैं.
रस मलाई
रस मलाई स्पंजी छेना की लोइयों को खुशबूदार दूध में डुबोकर बनाई जाती है. बंगाल से निकली यह मिठाई आज पूरे देश में पसंद की जाती है.