Holi songs list: ‘रंग बरसे’ से ‘बलम पिचकारी’ तक – होली 2026 पर सुनें ये सुपरहिट गाने

'डर' का गाना ‘अंग से अंग लगाना’

यह रोमांटिक होली गाना क्लासिक बॉलीवुड स्टाइल में रंग, इच्छा और ड्रामा को एक साथ लाता है. शाहरुख खान एक अनोखे अवतार में दिखाई देते हैं, जो जश्न के माहौल में और भी जोश भर देते हैं. अलका याग्निक, सुदेश भोसले, विनोद राठौड़ और देवकी पंडित का गाया यह गाना जोश और त्योहार की एनर्जी को मिलाता है. यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अपनी होली प्लेलिस्ट में थोड़ा ड्रामैटिक टच पसंद करते हैं.