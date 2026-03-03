Holi songs list: ‘रंग बरसे’ से ‘बलम पिचकारी’ तक – होली 2026 पर सुनें ये सुपरहिट गाने
Holi Songs List: बैकग्राउंड में तेज़ बॉलीवुड म्यूज़िक के बिना होली का जश्न अधूरा लगता है. टाइमलेस क्लासिक्स से लेकर नए ज़माने के डांस नंबर्स तक, ये ट्रैक रंगों, खुशी और मस्ती भरे माहौल को पूरी तरह से दिखाते हैं. अगर आप इस साल पार्टी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे गाने हैं जो पूरे फेस्टिव माहौल की गारंटी देते हैं.
'शोले' का ‘होली के दिन’
एक सच्चा विंटेज गाना, ‘होली के दिन’ हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा त्योहारों के गानों में से एक है. किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया और आर.डी. बर्मन का म्यूज़िक, यह गाना पूरे जश्न का एहसास कराता है. विज़ुअल्स में गांव के लोग रंगों में सराबोर, ढोल की थाप पर बिना रोक-टोक खुशी के नाचते हुए दिखते हैं. दशकों बाद भी, इसकी खुशनुमा धुन आज भी पारंपरिक होली का एहसास कराती है.
'सिलसिला' का ‘रंग बरसे’
कुछ ही गाने होली को ‘रंग बरसे’ जितना दमदार तरीके से दिखाते हैं. अमिताभ बच्चन के अपने आइकॉनिक स्टाइल में, इस गाने में लोक स्वाद के साथ शरारतें भी हैं. इसके मिट्टी से जुड़े बोल और एनर्जेटिक रिदम इसे हर होली पार्टी में ज़रूर बजाने लायक बनाते हैं. यह ट्रैक कई पीढ़ियों से चला आ रहा है और आज भी इस त्योहार की पहचान बना हुआ है.
'डर' का गाना ‘अंग से अंग लगाना’
यह रोमांटिक होली गाना क्लासिक बॉलीवुड स्टाइल में रंग, इच्छा और ड्रामा को एक साथ लाता है. शाहरुख खान एक अनोखे अवतार में दिखाई देते हैं, जो जश्न के माहौल में और भी जोश भर देते हैं. अलका याग्निक, सुदेश भोसले, विनोद राठौड़ और देवकी पंडित का गाया यह गाना जोश और त्योहार की एनर्जी को मिलाता है. यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अपनी होली प्लेलिस्ट में थोड़ा ड्रामैटिक टच पसंद करते हैं.
'वक्त' का गाना ‘डू मी ए फेवर, लेट्स प्ले होली’
जोश से भरा और शानदार, यह ट्रैक एकदम डांस-फ्लोर मटीरियल है. अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की ज़बरदस्त केमिस्ट्री इस गाने को आगे बढ़ाती है, जो रंगों और मज़ेदार टीज़िंग से भरा है. इसका तेज़ टेम्पो और कैची हुक इसे पार्टियों में पसंदीदा बनाता है. दिलचस्प बात यह है कि यह उन आखिरी फिल्मों में से एक थी जिसमें यह जोड़ी स्क्रीन पर एक साथ दिखाई दी थी.
'ये जवानी है दीवानी' का गाना 'बलम पिचकारी'
एक मॉडर्न होली एंथम, 'बलम पिचकारी' आजकल के बीट्स को त्योहार की हलचल के साथ पूरी तरह से मिलाता है. विशाल ददलानी और शालमली खोलगड़े का गाया यह गाना जवानी की एनर्जी को अपने पीक पर दिखाता है. दीपिका पादुकोण का किरदार नैना बनी और अवि के साथ जश्न मनाते हुए एक बेफिक्र साइड अपनाती है. इसके रंगीन विज़ुअल्स और दिल को छू लेने वाली रिदम इसे पक्का भीड़ को खुश करने वाला बनाती है.
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का गाना 'पनवाड़ी'
नए गानों में, 'पनवाड़ी' जल्दी ही पार्टियों का पसंदीदा बन गया है. वरुण धवन, जान्हवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा पर फिल्माए गए इस गाने में वाइब्रेंट विज़ुअल्स और हाई-ऑक्टेन कोरियोग्राफी है. होली के अलावा, इसने शादियों में रंगीन सनडाउनर सेलिब्रेशन को भी इंस्पायर किया है. अपनी धड़कती बीट्स के साथ, यह तुरंत मूड-सेटर का काम करता है.
'वेदा' का ‘होलियां’
पारंपरिक होली गानों का एक मॉडर्न स्पिन, ‘होलियां’ त्योहार के लोक गानों को मॉडर्न रैप और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ मिलाता है. रंगों के दंगल के बीच शरवरी वाघ एनर्जेटिक डांस मूव्स से चमकती हैं. यह गाना त्योहार की भावना से जुड़े रहने के साथ-साथ एक फ्रेश वाइब भी देता है. यह उन लोगों के लिए आइडियल है जो स्टाइलिश अंदाज़ वाले नए ट्रैक पसंद करते हैं.
'बागबान' का ‘होली खेले रघुवीरा’
यह एवरग्रीन गाना प्यार और परिवार को ध्यान में रखकर मनाया जाने वाला जश्न दिखाता है. अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने संगीत, डांस और प्यार से भरी एक खुशनुमा पार्टी को लीड किया. यह गाना पारंपरिक धुनों पर आधारित है, जो इसे कम्युनिटी सेलिब्रेशन के लिए एकदम सही बनाता है. आज भी, यह पुरानी यादें और त्योहारों का साथ देता है.